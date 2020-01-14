Tiyatro oyunu "Miras", sanatseverlerle buluşturdu

14.01.2020 22:50 | Son Güncelleme: 14.01.2020 22:50

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), "Miras" adlı tiyatro oyununu tiyatroseverlerle buluşturdu.

Tiyatro Roza tarafından hazırlanan oyun, "MÜSİAD Sanat" çatısı altında başta hat, minyatür, resim ve müzik olmak üzere birçok alanda çalışmalarını sürdüren MÜSİAD'ın Bakırköy'deki genel merkezinde sahnelendi.

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, oyunun ardından yaptığı konuşmada, camia olarak önemsedikleri bir konunun ele alınmasının kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Helal kazanç ve faiz, 30 yıllık MÜSİAD geçmişinin de konuları. Bunları böyle bir tiyatro vesilesiyle sunduğunuz için yüreğinize sağlık." ifadelerini kullandı.

Oyunu yöneten ve oyuncuları arasında yer alan Tiyatro Roza Genel Sanat Yönetmeni Bayram Gündoğdu da MÜSİAD Sanat'ın ilk tiyatro etkinliğinde sahne aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Gündoğdu, "Miras" ile yaklaşık 2 yılda İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde binlerce kişiye ulaştıklarını dile getirdi.

Oyunu bütün Türkiye'de tiyatroseverlerle buluşturmayı hedeflediklerine işaret eden Gündoğdu, "Helal kazanç ve faiz konusunu ele alıyoruz. Herhalde Müslümanların Müslüman bir ülkede en büyük dertlerinden biri faiz belası. Belki de yaşadığımız birçok sıkıntının da temel sebeplerinden. Oyunda Allah'ın bize yasak kıldığı şeylerin bir karşılığı olduğunu vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Komedi türündeki oyunda Gündoğdu'nun yanı sıra Cemal Kırdar, Büşra Balıkçı, Harun Balıkçı, İsa Gölalan, Mustafa Çimen, Serap Bilgin, Ömer Gültekin ve Nurullah Kacır rol alıyor.

Ebru Aksakallı'nın kaleme aldığı "Miras"ın dekor tasarımında Adnan Yılmaz, kostüm tasarımında ise Zuhal Gündoğdu imzası bulunuyor.

Kaynak: AA