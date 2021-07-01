Tivibu'dan temmuzda gala şöleni
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Tivibu'dan temmuzda gala şöleni

Tivibu'dan temmuzda gala şöleni
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu temmuz ayında, salgından dolayı sinemada gösterime girememiş macera, aksiyon ve eğlence içerikli yeni filmleri ekranlara getiriyor.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu temmuz ayında, salgından dolayı sinemada gösterime girememiş macera, aksiyon ve eğlence içerikli yeni filmleri ekranlara getiriyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu, temmuz ayında fantastikten bilim kurguya, gerilimden müzikale farklı türlerdeki en yeni vizyon filmlerini seyircilerle buluşturuyor.

Kemal Sunal'ın vefatının 21. yıl dönümünde Tivibu, 3 Temmuz'dan itibaren sanatçının filmlerini "Seç İzle/Film/Tivibu Vitrin/Kemal Sunal Filmleri" klasöründe ekranlara getiriyor. Ödüllü yönetmen Christopher Nolan imzalı filmler de temmuzda Tivibu'nun içerikleri arasında öne çıkıyor.

Yeni vizyon filmlerinden Godzilla ve Kong'un savaşını beyaz perdeye taşıyan, bu yılın beklenen filmi "Godzilla vs. Kong", aynı isimli efsane video serisine dayanan "Mortal Kombat" ve yeni tehlikelerle karşı karşıya olan Wonder Woman'ın maceralarını konu edinen "Wonder Woman 1984" gibi yapımlar, fantastik filmseverlere hitap ediyor.

Broadway müzikalinden sinemaya uyarlanan "Tepelerde", başrollerinde Angelina Jolie ve Nicholas Hoult'un rol aldığı gerilim filmi "Ölmemi İsteyenler" ve animasyon klasiği "Tom ve Jerry" de vizyon yapımları arasında bulunuyor.

Tivibu temmuz içeriklerinde, sanatçının anısına saygı duruşu için hazırlanan ve aralarında "Kapıcılar Kralı", "Korkusuz Korkak", "Köşeyi Dönen Adam", "Atla Gel Şaban" gibi Yeşilçam klasiklerinin bulunduğu 20 filmlik Kemal Sunal seçkisi de öne çıkıyor.

Tivibu'nun Sinema TV kanalında Kırmızı Halı Kuşağı'nda ve Sinema 1001'de Kült Filmler Kuşağı'nda ay boyunca "Kara Şövalye", "Kara Şövalye Yükseliyor", "Batman Başlıyor", "Tenet" ve "Yıldızlararası" filmlerinin de aralarında olduğu 8 Christopher Nolan filmi de izleyiciyle buluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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