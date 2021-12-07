TIR'IN GEÇİŞİNİ ENGELLEYEN MİNİBÜSÜ YOL KENARINA KALDIRDILAR

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, caddede yanlış park eden bir minibüs dönüş yapan TIR'ın geçişini engelleyince trafik kilitlendi. Vatandaşlar minibüsü kaldırıp yolun kenarına çekince TIR geçiş yaptı.

Olay, Derince D-100 Karayolu yanında bulunan trafiğin yoğun olduğu İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Ara sokaktan caddeye girmek için dönüş yapmaya çalışan bir TIR, yanlış park eden bir minibüs nedeniyle dönüş yapamadı. Caddede uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler kornaya basarken, minibüsün sürücüsü ortaya çıkmadı. Bunun üzerine vatandaşlar devreye girdi. Vatandaşlar cadde kenarında hatalı ve çapraz park eden minibüsü kaldırıp yolun kenarına çekti. Bu sayede TIR dönüş yaparken, trafik de açıldı.