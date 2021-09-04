TIR'a yükledikleri iş makinesiyle kaçak kazıya gelen 3 kişi yakalandı
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TIR'a yükledikleri iş makinesiyle kaçak kazıya gelen 3 kişi yakalandı

TIR'a yükledikleri iş makinesiyle kaçak kazıya gelen 3 kişi yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'ne TIR7a yükledikleri iş makinesiyle kaçak kazı yapmak için gelen 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.

AYDIN'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'ne TIR7a yükledikleri iş makinesiyle kaçak kazı yapmak için gelen 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece devriye sırasında Magnesia Antik Kenti'ne iş makinesi yüklü bir TIR'ın girdiğini fark etti. Şüphelilerin kaçak kazı için bölgeye geldiklerini tespit eden ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. İsmi öğrenilemeyen TIR şoförüne 4 bin 102 lira para cezası kesilirken, araç da trafikten menedildi. TIR şoförü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Bünyamin Ü. (35) ile Raşit Y. (45) ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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TIR'a yükledikleri iş makinesiyle kaçak kazıya gelen 3 kişi yakalandı - Haberler
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