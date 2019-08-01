TİKA gönüllülerinden Gürcistan'da kermes

TİKA gönüllülerinden Gürcistan'da kermes

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında genç gönüllüler Gürcistan'da düzenledikleri kermesle ihtiyaç sahipleri için yardım topladı.

1.08.2019 23:50
TİKA gönüllülerinden Gürcistan'da kermes

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında genç gönüllüler Gürcistan'da düzenledikleri kermesle ihtiyaç sahipleri için yardım topladı.

Kaynak: AA
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