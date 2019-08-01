TİKA gönüllülerinden Gürcistan'da kermes
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında genç gönüllüler Gürcistan'da düzenledikleri kermesle ihtiyaç sahipleri için yardım topladı.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında genç gönüllüler Gürcistan'da düzenledikleri kermesle ihtiyaç sahipleri için yardım topladı.
Kaynak: AA
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