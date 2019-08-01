TİKA gönüllülerinden Gürcistan'da kermes

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında genç gönüllüler Gürcistan'da düzenledikleri kermesle ihtiyaç sahipleri için yardım topladı.

Kaynak: AA