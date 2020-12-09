TİKA'dan Kosovalı veteriner hekimlere çevrim içi eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosovalı veteriner hekimlere yönelik "Tecrübe Paylaşımı On-line Eğitim Programı" gerçekleştirdi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, video konferansla gerçekleştirilen ve yoğun katılımın olduğu eğitimde, veteriner hekimler gelişen teknoloji ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, programda yaptığı konuşmada, TİKA'nın Kosova'da hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projelere daha önce de katkı sağladığını anımsatarak "Bütün dünyayı tehdit eden salgın, biz sıradan insanlara gıda güvenliğinin ne kadar önemli bir konu olduğunu bir kez daha hatırlattı." dedi.

TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Mahmut Çevik de TİKA'nın Kosova'da ve Balkanlar'da her sektörde olduğu gibi gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında da önemli projeler hayata geçirdiğini söyledi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, TİKA'nın Balkanlar'da uyguladığı özellikle tarım ve hayvancılık alanındaki projelerin, bu ülkelerdeki soydaş ve akraba toplulukların gıda güvenliğine katkı sağladığını kaydetti.

Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Engin Ünay da TİKA iş birliğinde yurt dışında 116 eğitim programı gerçekleştirdiklerini aktararak Kosova ile birçok alanda iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.

Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Cevdet Yaralı da Kovid-19'a karşı anti serum çalışması yürüttüklerini belirterek inaktive edilmiş virüsü verdikleri tavşan ve atlarda virüsü öldürebilen immünglobulin üretmeyi başardıklarını aktardı. İnsanların kullanımı için son bir saflaştırma yapacaklarını anlatan Yaralı, bunun, çok kısa zamanda insanlarda da kullanılabilir hale geleceğini söyledi.

Kosovalı yetkililer eğitimden oldukça memnun

Kosova Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakanı Yardımcısı Nehat Ramadani, program kapsamında Kosovalı veteriner hekimlere büyükbaş ve küçükbaşlarda bakım, besleme, hastalıklarla mücadele, üreme verimliliğinin artırılması gibi konularda eğitim verildiğini aktararak kedi ve köpeklerde en çok gerçekleştirilen cerrahi müdahalelere yönelik de çalışmaların paylaşıldığını ifade etti.

Kosova Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Arben Sinani de Türkiye'nin veteriner hekimlik alanındaki tecrübelerinden faydalanma imkanı buldukları için memnun olduklarını belirterek "Türkiye bize uzman göndermek de dahil her alanda yardımcı oldu. Salgın nedeniyle bu eğitim programı çevrim içi düzenlendi. İş birliğimiz devam edecek." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı uzmanlarınca 16 Kasım'da verilmeye başlanan eğitimin 27 Kasım'da son bulduğunu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija