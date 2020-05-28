TİKA'dan Güney Amerika ülkesi Guyana'da ihtiyaç sahiplerine destek Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Guyana İslam Teşkilatı (CIOG) iş birliğinde 200 gıda paketi, Güney Amerika ülkesi Guyana'nın başkenti Georgetown'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Guyana İslam Teşkilatı (CIOG) iş birliğinde 200 gıda paketi, Güney Amerika ülkesi Guyana'nın başkenti Georgetown'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbir ve kısıtlamalar nedeniyle işsizlik ve ekonomik sorunların arttığı Guyana'da ihtiyaç sahiplerine temel gıda malzemelerinden oluşan paketler dağıttı.

Başkanlık, ramazanda da başkent Georgetown'da altı İslam teşkilatı liderleri ve yaklaşık 300 kişinin katılımıyla iftar düzenlemiş,100 Müslüman aileye de ramazan yardım paketi dağıtılmıştı.

Kaynak: AA