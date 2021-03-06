Ticari taksi aydınlatma direğine çarptı, araçta sıkışan sürücü feci şekilde can verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ticari taksi aydınlatma direğine çarptı, araçta sıkışan sürücü feci şekilde can verdi

06.03.2021 08:39 | Son Güncelleme: 06.03.2021 08:45

Ticari taksi aydınlatma direğine çarptı, araçta sıkışan sürücü feci şekilde can verdi -Kazada sıkışan sürücüye araçta kalp masajı yapıldı Malatya'da aydınlatma direğine çarpan ticari taksi sürücüsü sıkıştığı araçta feci şekilde can verdi.

Ticari taksi aydınlatma direğine çarptı, araçta sıkışan sürücü feci şekilde can verdi

-Kazada sıkışan sürücüye araçta kalp masajı yapıldı

MALATYA - Malatya'da aydınlatma direğine çarpan ticari taksi sürücüsü sıkıştığı araçta feci şekilde can verdi.

Kaza, sabah 06.00 sularından Çevre Yolu Turgut Temelli kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Metin K. idaresindeki Hyundai marka 44 T 0374 plakalı ticari taksi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddeti ile araç geri geri 3-4 metre savrulurken, sürücü araç içerisinde sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışırken, sağlık ekipleri ise kalp mesajı yaptı. Yaklaşık 30 dakika süren çalışmalar sonucu yaralı şahıs bulunduğu yerden çıkarıldı. Bir süre ambulansta müdahalede bulunulan Metin K. bilinci kapalı bir şekilde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan şahıs hayatını kaybetti.

Kazaya karışan aracın çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ticari taksi aydınlatma direğine çarptı, araçta sıkışan sürücü feci şekilde can verdi
Ticari taksi aydınlatma direğine çarptı, araçta sıkışan sürücü feci şekilde can verdi
Ticari taksi aydınlatma direğine çarptı, araçta sıkışan sürücü feci şekilde can verdi
Ticari taksi aydınlatma direğine çarptı, araçta sıkışan sürücü feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Meral Akşener Nikol Paşinyan İbrahim Aydemir
Magazin Hülya Avşar Aleyna Tilki İbrahim Selim Hakan Taşıyan
Spor Can Bartu Ersun Yanal Cüneyt Çakır Mustafa Yumlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ticari taksi aydınlatma direğine çarptı, araçta sıkışan sürücü feci şekilde can verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 09:01:35. #1.16#
title