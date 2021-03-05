Ticaret borsalarında 435 bin tondan fazla fındık işlem gördü
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Ticaret borsalarında 435 bin tondan fazla fındık işlem gördü

05.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:07
Ticaret borsalarında 435 bin tondan fazla fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında 2020 Ağustos-2021 Ocak döneminde 435 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü.

Ticaret borsalarında 2020 Ağustos-2021 Ocak döneminde 435 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında söz konusu dönemde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 2020 Ağustos-2021 Ocak döneminde borsalarda toplam 435 bin 840 ton fındık işlem gördü.

En fazla işlem 92 bin 888 tonla Ordu'da gerçekleştirilirken, bu kenti 78 bin 823 tonla Sakarya, 67 bin 204 tonla Bolu/Düzce ve 47 bin 604 tonla Giresun ticaret borsaları izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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