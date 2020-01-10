Ticaret Bakanlığı, Türkiye Markaları İçin 3.8 Milyar Tl kaynak ayırdı

10.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:52

Ödül töreni vesilesiyle yapılan konuşmalarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Toplumu toplum yapan en önemli unsur insandır. Ülkemizin de en önemli değeri, insan kaynağıdır. Bu sebeple, biz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, insan odaklı politikalar üretiyoruz. Her türlü insani girişimciliği destekliyoruz. Dünya Bankası tarafından İş Yapma Kolaylığı Raporu'na göre 190 ekonomi arasından 43'üncü sıradan 33'üncü sıraya yükseldik. İş yeri sayımız 1,9 Milyona; aktif sigortalı sayımız 22 Milyona yaklaştı" dedi.

"TÜRK MARKALARI 180.5 MİLYAR DOLAR İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ"

Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni vesilesiyle yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 82 milyonluk nüfusuyla başlı başına bir değer olduğunu belirten Ticaret Bakanı Yardımcısı Rıza Tuna Turagay "Bu değeri, daha da yukarıya taşımamız, bunun için de daha çok ihracat yapmamız lazım. Geçen yıl, Türkiye'nin ihracatı 180.5 milyar dolardı. Bir önceki yıla göre 2.04 oranında artırdık. Bu rakamı, dünya ticaretinin sadece yüzde 1.2 oranında büyüdüğü, dünyanın önde gelen ihracatçı ülkelerinin ihracatlarının yüzde 2,7 oranında küçüldüğü bir ortamda gerçekleştirdik. Üçüncü çeyrekte yüzde 0.9 büyüme oranı yakaladık, dördüncü çeyrekte de hedeflerimizi tutturarak daha da büyüyeceğiz. 2020 yılında Türkiye yeniden büyüme rayına girecek. Bizim ihracatımızla da, markalı ve katma değerli ürünlerimizin ihracatını artırmamız gerekiyor." dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay sözlerine şöyle devam etti: Ticaret Bakanlığı olarak, önümüzdeki sene için ihracatçılarımıza 3.8 Milyar TL kaynak yarattık. Bu kaynağın 665 Milyon TL'si doğrudan Turquality bünyesindeki markalar için, 245 Milyon TL'si marka ve tanıtım desteği için ve 210 Milyon TL'si ise tasarım desteği için ayrıldı" dedi.

Törende açılış konuşmasını yapan Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, "2019 yılı iyi olacak dedik, ne dediysek hedeflerin ötesinde gelişme gösterdik. Döviz, artık oynanacak, Türkiye üzerinde operasyon yapılacak bir enstrüman olmaktan çıkacak. 2019'da YEP'teki programımızın aynısı bir rakamla gerçekleşti" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Nebati, aynı zamanda faizin de ekonominin bir gereği haline dönecek. Bu seviyeye, 6 ay gibi kısa bir sürede Merkez Bankası'nın hamleleriyle 1.200 baz puan düşerek faizin aşağılara geldiği ve reel piyasaların rahatladığı bir ortama geldiğini sözlerine ekledi.

Mihrimah Belma Satır ise, yaptığı konuşmada "Bir siyasetçi ve hukukçu olarak, en büyük değerin demokratik yönetim, laik yönetim, sosyal hukuk devleti olmak olduğunu" ifade etti.

Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni'ni organize eden ve proje sahibi Activa Tanıtım Organizasyon Kurucusu Pınar Erez, "Türkiye'ye Değer sloganıyla ikincisini gerçekleştirdiğimiz Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni'yle, ortak değerlerimizi keşfedelim, geleceğe birlikte yürüyelim ve farkındalığı artıralım istiyoruz. Dünya markası olma ve dünyaya değer katma yolunda başarı kaydeden markalarımızı ve değerli isimlerimizi ödüllendirirken, bir yandan da bizi çok duygulandıran başarı hikayelerine ortak olduk. Önümüzdeki yıllarda da, ülkemizi dünyada temsil eden markalarımızla ve değerli isimlerle, Türkiye'nin değerini artırmaya devam edeceğiz." dedi.

TOPLAM 17 MARKA ÖDÜLLENDİRİLDİ

"Türkiye için Değer" ilkesiyle düzenlenen "Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni", tekstilden yapı sektörüne, bilimden sanata, spordan gastronomiye kadar toplam 17 markayı ve Türkiye'nin değerli isimlerini bir araya getirdi.

Törende Doğuş Holding, FLO, Roberto Bravo, İkbal Şekerleme, Yıldız Holding, LC Waikiki, Zorlu Tekstil, Fiba Group, Kahve Dünyası, Türk Telekom, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Şazeli, Bmoji, A Milli Futbol Takımı, İbrahim Çolak, İlyun Bürkev, Arter ödüllerini aldı.

Kaynak: Bültenler