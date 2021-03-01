THY, günlük ortalama 608 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü
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THY, günlük ortalama 608 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü

01.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:20
THY, günlük ortalama 608 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü

Türk Hava Yolları (THY), 22-28 Şubat tarihleri arasında günlük ortalama 608 uçuşla Avrupa'da liderliğini korudu.

Türk Hava Yolları (THY), 22-28 Şubat tarihleri arasında günlük ortalama 608 uçuşla Avrupa'da liderliğini korudu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 22-28 Şubat arasındaki uçuş trafiği raporunu göre THY, günlük ortalama 608 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 357 günlük uçuşla Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 257 uçuşla Wıderde, 4. sırasında 256 uçuşla Pegasus Hava Yolları, 5. sırasında 251 uçuşla KLM, 6. sırasında 222 uçuşla Lufthansa yer aldı.

Raporda, günlük uçuş sayılarında genel olarak net bir artış gözlemlendiği ancak uçuşların 2019 yılına göre yüzde 65,6 azaldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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