THY, 554 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü
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THY, 554 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü

03.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:14
THY, 554 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) dünkü uçuş trafiği raporunu göre THY, günlük ortalama 554 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) dünkü uçuş trafiği raporunu göre THY, günlük ortalama 554 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 330 günlük uçuşla Wideroe takip etti.

Listenin 3. sırasında 322 uçuşla Air France, 4. sırasında 271 uçuşla DHL, 5. sırasında 239 uçuşla Pegasus Hava Yolları, 6. sırasında ise 230 uçuşla KLM yer aldı.

Raporda günlük uçuş sayılarında genel olarak net bir artış gözlemlendiği ancak uçuşların 2019 yılına göre yüzde 54,6 azaldığı ve Ryanair, Wizz Air, Easy Jet gibi iddialı hava yolarının listede ilk 10'a giremediği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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