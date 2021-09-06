THK Başkanı Aşçı, istifa dilekçesini mahkemeye verdi
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THK Başkanı Aşçı, istifa dilekçesini mahkemeye verdi

THK Başkanı Aşçı, istifa dilekçesini mahkemeye verdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRK Hava Kurumu'na (THK) 2019'da Kayyum Heyeti Başkanı olarak atanan Cenap Aşçı, Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesine istifa dilekçesini sundu.

TÜRK Hava Kurumu'na (THK) 2019'da Kayyum Heyeti Başkanı olarak atanan Cenap Aşçı, Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesine istifa dilekçesini sundu.

Ankara 9'ncu Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından, 2019'da THK'ya Adnan Zengin ve Abdullah Kaya ile birlikte yönetim kayyumu olarak atanan Cenap Aşçı, bugün istifa dilekçesini verdi. Aşçı'nın, Ankara 9'uncu Sulh Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçesinde, Türkiye genelinde yaşanan orman yangınları nedeniyle kurumun ve şahsının yıpratılmasını gerekçe olarak gösterdiği ileri sürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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