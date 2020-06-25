HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

TFF Tahkim Kurulunun Yücel İldiz ve Süleyman Hurma kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Yukatel Denizlispor'un eski teknik direktörü Yücel İldiz hakkında Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma için de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği kararlara yapılan itirazları değerlendirdi.

TFF Tahkim Kurulunun Yücel İldiz ve Süleyman Hurma kararı
25.06.2020 19:01 | Son Güncelleme: 25.06.2020 19:16

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Yukatel Denizlispor'un eski teknik direktörü Yücel İldiz hakkında Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma için de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği kararlara yapılan itirazları değerlendirdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Yukatel Denizlispor ile Yücel İldiz arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun 8 Ocak tarihli kararına yapılan itirazın incelendiği belirtilerek, "Davacının itirazının kısmen kabulü ile fesih tazminatına yapılan yüzde 15 oranındaki hakkaniyet indiriminin kaldırılarak fesih tazminatının miktarının 1 milyon 546 bin 666 lira 67 kuruş olarak düzeltilmesine; davacının fesih tazminatına uygulanacak faiz başlangıç tarihi bakımından yapmış olduğu itirazının reddine, Denizlispor'un da itirazının reddine, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma'ya çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 255 gün hak mahrumiyeti ve 115 bin lira para cezasının, 225 gün hak mahrumiyeti ve 100 bin lira para cezası olarak düzeltilmesine karar verildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in yerine Sarunas Jasikevicius ile görüşmelere başladı Spor
Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in yerine Sarunas Jasikevicius ile görüşmelere başladı
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu Spor
Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu
F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti! Spor
F.Bahçe, G.Saray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş için harekete geçti!
Demarai Gray ve sevgilisi Emma Hickman'ın evine giren 5 soyguncuya toplamda 85 yıl hapis cezası verildi Spor
Demarai Gray ve sevgilisi Emma Hickman'ın evine giren 5 soyguncuya toplamda 85 yıl hapis cezası verildi
128 milyon TL'lik yattan bu fotoğrafı paylaştı! Herkes çorabına takıldı Spor
128 milyon TL'lik yattan bu fotoğrafı paylaştı! Herkes çorabına takıldı
Leeds United tribünlerindeki Usame bin Ladin kartonu, taraftarın tepkisini çekti Spor
Leeds United tribünlerindeki Usame bin Ladin kartonu, taraftarın tepkisini çekti
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi
15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı
15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı
F.Bahçe eski yöneticisinden Ali Koç yönetimine eleştiri: Obradovic'le görüşmeler kontrat bitimine bırakılmaz
F.Bahçe eski yöneticisinden Ali Koç yönetimine eleştiri: Obradovic'le görüşmeler kontrat bitimine bırakılmaz
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz
Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz
Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray'ın yeni hedefi Kasımpaşalı Aytaç Kara
Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray'ın yeni hedefi Kasımpaşalı Aytaç Kara
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
İtalya Serie A'da zirveye oynayan Lazio ve Inter puan kaybetti
İtalya Serie A'da zirveye oynayan Lazio ve Inter puan kaybetti
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
Yıldız basketbolcu Giannis Antetokounmpo'ya ırkçı saldırı: Grafitisine Nazi sembolü çizildi
Göztepe, Galatasray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Volkan Babacan'ı istiyor
Göztepe, Galatasray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Volkan Babacan'ı istiyor
Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı
Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
Hayatını kaleme alan Wesley Sneijder: Galatasaray'ı çalıştırmak istiyorum
Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı
Transfere hız veren Beşiktaş, Gürcü orta saha Nika Ninua ile anlaştı
Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Arsenal, David Luiz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim
Ayrılık sonrası Obradovic'ten ilk açıklama: Hayatımın en zor kararlarından birini verdim
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa şikayet etti
Galatasaray, kulübün adını kullanarak haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle Arif Murat Kökbudak'ı savcılığa...
Pep Guardiola, Sergio Agüero için endişeli: Sahalara dönüşü uzun sürebilir
Pep Guardiola, Sergio Agüero için endişeli: Sahalara dönüşü uzun sürebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Adnan Menderes Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Yılmaz Vural Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Zeljko Obradovic
Daha Fazla İzmir Kadın Türk Lirası Cep Telefonu
Şu an buradasınız: TFF Tahkim Kurulunun Yücel İldiz ve Süleyman Hurma kararı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 19:43:49. #1.14#
title