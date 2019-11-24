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TFF 2. Lig: Manisa FK: 3-Amed Sportif Faaliyetler: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup liderliğini devam ettiren Manisa Futbol Kulübü, ligin 14. haftasında kendi evinde Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 yenerek puanını 40'a çıkardı ve en yakın rakibiyle arasındaki 6 puan farkı korudu.

24.11.2019 17:09 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:14
TFF 2. Lig: Manisa FK: 3-Amed Sportif Faaliyetler: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup liderliğini devam ettiren Kulübü, ligin 14. haftasında kendi evinde Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 yenerek puanını 40'a çıkardı ve en yakın rakibiyle arasındaki 6 puan farkı korudu.


Stat: Manisa Mümin Özkasap


Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Hakan Yoldaş xx, Ferdi Karadonuk xx


Manisa Futbol Kulübü: Ömer xxx, Mustafa xx, Zafer xxx, Erhan xxx, Nizamettin xxx (Dk. 86 Onur?), Ferhat xx, Mehmet xx, Dilaver xxx (Dk. 67 Çağrı xx), Oğuz xxx, Zahit xxx (Dk. 79 Sinan x), Serdar xxx.


Amed Sportif Faaliyetler: Abdulaziz x, Hasan xx, Azad x, Yüksel xx, Muhlis x (Dk. 88 Yusuf?), Onur x, Bulut x, Hüseyin x (Dk. 88 Ramazan?), Mansur x (Dk. 77 Erkut x), Bünyamin xx, Furkan x


Goller: Dk. 3 Dilaver, Dk. 64 Serdar, Dk. 90+2 Sinan (Manisa FK)


Sarı Kartlar: Erhan, Serdar, Oğuz (Manisa FK), Mansur, Yüksel, Bünyamin, Hüseyin (Amed) - MANİSA

Kaynak: İHA
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