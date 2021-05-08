TFF 1. Lig'de kalmayı garantileyen Menemenspor, yarın lider Adana Demirspor'u ağırlayacak
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TFF 1. Lig'de kalmayı garantileyen Menemenspor, yarın lider Adana Demirspor'u ağırlayacak

TFF 1. Lig'de kalmayı garantileyen Menemenspor, yarın lider Adana Demirspor'u ağırlayacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de geçen hafta ligde kalmayı garantileyen Menemenspor, 34. ve son hafta karşılaşmasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek.

TFF 1. Lig'de geçen hafta ligde kalmayı garantileyen Menemenspor, 34. ve son hafta karşılaşmasında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek.

Menemen İlçe Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

Son 10 müsabakada sadece 1 galibiyeti bulunan Menemenspor, 5 beraberlik aldığı bu periyotta son hafta öncesinde ligde kalmayı başardı. Son haftaya 34 puan ve averajla 15. sırada giren Menemenspor'un yarınki rakibi lider Adana Demirspor, müsabakadan 3 puanla ayrılması durumunda adını Süper Lig'e yazdıracak.

Menemenspor'da ağabeyi vefat ettiği için ülkesine giden Malili Mahamadou Ba ile David Domgjonas yarınki maçta forma giyemeyecek.

Ligin ilk devresinde Adana Demirspor, Menemenspor'u 3-0 mağlup etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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