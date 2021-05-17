TESK Genel Başkanı Palandöken: "Hibe destekleri sevindirdi"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Hibe destekleri sevindirdi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Hibe destekleri sevindirdi. Borçların ertelenmesi için Cumhurbaşkanımızdan randevu talep edeceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan hibe desteklerini olumlu ve sevindirici bulduklarını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Hibe destekleri günlük faturalarımızı ödememizde destek olacak. Ancak ödenemeyen kredi, vergi ve sosyal güvenlik borçları esnafımızı düşündürmektedir. Bunun için de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu isteyerek, bu yönde olumlu bir adım atılarak tüm borçların faizsiz ertelenmesi talebinde bulunacağım" dedi.

(Musa Erdoğan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı