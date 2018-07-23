Terörle Mücadelede Yeni Düzenlemeler İçeren, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik...
IHAAW173832-SIY/23-07-2018 - Terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı.
Terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. 23.07.2018 17: 38: 32 TSI
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