Temmuz Ayı Meclis Toplantısı
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15. 06. 2021 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ AYI OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİ, 9 TEMMUZ 2021 CUMA GÜNÜ SAAT 16: 00 DA İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 3385 SOKAK, NO: 2/A PAMUKKALE/DENİZLİ ADRESİNDE BULUNAN NİHAT ZEYBEKCİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ FATMA YILDIZ SALONU'NDA YAPILACAKTIR.

15. 06. 2021 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ AYI OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİ, 9 TEMMUZ 2021 CUMA GÜNÜ SAAT 16: 00 DA İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 3385 SOKAK, NO: 2/A PAMUKKALE/DENİZLİ ADRESİNDE BULUNAN NİHAT ZEYBEKCİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ FATMA YILDIZ SALONU'NDA YAPILACAKTIR. DUYURULUR. .

Kaynak: Habermetre

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