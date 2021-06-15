Temmuz Ayı Meclis Toplantısı
15. 06. 2021 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ AYI OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİ, 9 TEMMUZ 2021 CUMA GÜNÜ SAAT 16: 00 DA İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 3385 SOKAK, NO: 2/A PAMUKKALE/DENİZLİ ADRESİNDE BULUNAN NİHAT ZEYBEKCİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ FATMA YILDIZ SALONU'NDA YAPILACAKTIR.
15. 06. 2021 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN TEMMUZ AYI OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİ, 9 TEMMUZ 2021 CUMA GÜNÜ SAAT 16: 00 DA İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 3385 SOKAK, NO: 2/A PAMUKKALE/DENİZLİ ADRESİNDE BULUNAN NİHAT ZEYBEKCİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ FATMA YILDIZ SALONU'NDA YAPILACAKTIR. DUYURULUR. .
Kaynak: Habermetre