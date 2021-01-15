TELKODER'den uydu haberleşme hizmetlerinin gelişimine ışık tutan rapor

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, Türkiye'de uydu haberleşme hizmeti (UHH) gelirlerinin 2019 rakamlarıyla yaklaşık 637 milyon TL (108 milyon dolar) seviyesinde olduğunu belirterek, "TELKODER olarak hazırladığımız rapora göre...

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, Türkiye'de uydu haberleşme hizmeti (UHH) gelirlerinin 2019 rakamlarıyla yaklaşık 637 milyon TL (108 milyon dolar) seviyesinde olduğunu belirterek, "TELKODER olarak hazırladığımız rapora göre uydu hizmetlerinde, dünya ile benzer bir oranı yakalayabilmemiz için uydu haberleşme hizmetlerinin en az 10 kat büyümesi, gelirlerin ise yaklaşık 1 milyar dolar olması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

TELKODER açıklamasına göre, Teberci, derneğin yayınladığı "Türkiye'de Uydu Haberleşme Hizmetleri- Küresel Uydu Hizmetleri Pazarında Nasıl Yer Alabiliriz?" başlıklı rapora ve Türkiye'de uydu haberleşme hizmetleri sektörünün durumuna ilişkin bilgi verdi.

Teberci, Türkiye uydu haberleşme hizmetleri sektörünün karşılaştığı sorunların çözülebilmesi noktasında önerilerin yer aldığı rapora göre, sektör sorunlarının ilgili kurum ve kuruluşların iş birlikleriyle çözüme ulaşabileceğini ve böylece Türkiye'nin küresel uydu haberleşme hizmetleri pazarında etkin bir rol oynayabileceğini kaydetti.

Küresel uzay ekonomisisin, uydu imalatı, fırlatma, yer donanımları ve hizmetler dahil olmak üzere 366 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip konumda olduğunu aktaran Teberci, "Uydu haberleşme hizmetleri 366 milyar dolarlık bu büyük pastanın yaklaşık 123 milyar dolarlık kısmını oluşturuyor. Ülkemizde ise uydu haberleşme hizmeti gelirleri 2019 rakamlarıyla yaklaşık 637 milyon TL, yani 108 milyon dolar seviyesinde seyrediyor. TELKODER olarak hazırladığımız rapora göre uydu hizmetlerinde, dünya ile benzer bir oranı yakalayabilmemiz için uydu haberleşme hizmetlerinin en az 10 kat büyümesi, gelirlerin ise yaklaşık 1 milyar dolar olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKSAT sektörün gelişiminde kritik önemde

Teberci, Türkiye'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) tarafından UHH vermek üzere yetkilendirilmiş 33, GMPCS hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş 12 işletmeci bulunduğunu ifade ederek, bunların sadece TÜRKSAT Uydu ve Kablo TV Hizmetlerine ilişkin Görev Sözleşmesi'ne sahip olduklarını aktardı.

Sektörde pek çok girişimcinin bulunduğunu ve bu girişimcilerin desteklenmesiyle UHH alanında ülke olarak önemli atılımlar gerçekleştirilebileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye uydu haberleşme hizmetleri büyüklüğünün artması hem ülke ekonomimizi hem de elektronik haberleşme sektörümüzü geliştirecek ve kalkınmamıza büyük katkı sağlayacaktır. Mevcut düzenlemeler, yeni nesil uydu projelerine uygun olarak, ülkemiz, bölgemiz ve dünya uydu piyasa koşulları gözetilerek, Türkiye'nin varması düşünülen hedefler dikkate alınarak güncellenmelidir. TÜRKSAT Etkin Piyasa Gücüne sahip işletmeci olarak belirlenmeli, sektördeki konumu ve iş yapma şekilleri gözden geçirilmelidir. TÜRKSAT'ın, bir kamu kuruluşu olarak, Türkiye'de yerli uydu haberleşme sektörünü destekleyen, ekosistemin gelişmesine ve piyasanın büyümesine yardım eden bir kuruluş haline getirilmesini bekliyoruz."

"Türkiye'nin küresel uydu hizmetleri pazarında yer alabilmesi için çalışma başlatılmalı"

TELKODER Uydu Çalışma Grubu Başkanı Mehmet Fahri Can da, gelişen teknolojiyle birlikte uydu internet çözümlerinin bölgesellikten çıkarak küreselleştiği günümüzde ulusal eylem planının da bu gelişmeye paralel olarak güncellenmesi ve ulusal güvenliğin de göz önüne alınarak, küresel iş birliklerine açık hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Can, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere, BTK, Türkiye Uzay Ajansı, Cumhurbaşkanlığı'nın Dijital Dönüşüm ve Yatırım Ofisleri öncülüğünde, sektör temsilcilerinin de katkıları ile Türkiye'nin küresel uydu hizmetleri pazarında yer alabilmesi için en kısa sürede bir çalışma başlatılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan