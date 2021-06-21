Telafi eğitimi ne zaman başlıyor? Telafi eğitimi ne kadar sürecek, nasıl olacak?
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Telafi eğitimi ne zaman başlıyor? Telafi eğitimi ne kadar sürecek, nasıl olacak?

Telafi eğitimi ne zaman başlıyor? Telafi eğitimi ne kadar sürecek, nasıl olacak?
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Covid-19 salgını nedeniyle öğrenciler okullarında yüz yüze eğitim göremedi. Eğitim-öğretimde yaşanan aksaklık nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Selçuk Ziya, yaz döneminde çocuklar için telafi eğitiminin müjdesini verdi. Konu üzerine araştırmalar başladı. Peki, Telafi eğitimi ne zaman başlıyor? Telafi eğitimi ne kadar sürecek, nasıl olacak? Detaylar haberimizde!

Öğrenciler dijital karnelerine 18 Haziran günü e-okul üzerinden ulaştı. Yüz yüze yapılamayan eğitimden sonra Milli Eğitim Bakanı Selçuk Ziya, yaz döneminde çocuklar için telafi eğitiminin müjdesini verdi. Öğrenciler ise telafi eğitiminin ne zaman başlayacağını, ne kadar süreceğini ve nasıl olacağını merak ediyor. Peki, Telafi eğitimi ne zaman başlıyor? Telafi eğitimi ne kadar sürecek, nasıl olacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğrenciler, 18 Haziran günü e- okul üzerinden dijital karnelerine eriştikten sonra gündeme gelen telafi eğitimi için araştırmalara başladılar. İsteğe bağlı olduğu belirtilen telafi eğitimi için öncelikle başvuru yapılması gerekiyor.

Başvuru tarihi: 21 Haziran- 2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvurular telafidebendevarim.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

Telafi eğitimi ise 5 Temmuz-31 Ağustos tarihlerini kapsayan süre içinde olacak.

TELAFİ EĞİTİMİ NE KADAR SÜRECEK, NASIL OLACAK?

Telafi eğitimi için başvurular, 21 Haziran- 2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonrasında 5 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'a kadar sürecek olan 1 ay 26 günlük telafi eğitimi süreci olacak.

TELAFİ EĞİTİMİ NASIL OLACAK?

Öğrencilerin isteğine bağlı olacak olan telafi eğitimi, öğrencilerin sosyalleşmesini ve covid-19 döneminin çocuklarda oluşturduğu olumsuz etkileri gidermeyi amaçlıyor.

Telafi programında sosyal, bilimsel, sportif, kültürel eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek olup bu etkinliklerle ilgili detaylara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

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