Yüzlerce PlayStation Hesabı Kalıcı Olarak Yasaklandı

Yüzlerce PlayStation kullanıcısı, hesaplarının kalıcı olarak banlandığını fark ederek sosyal medya platformlarında şikayetlerini dile getirdi. Yasaklanan hesaplar, satın alınan oyunlara, aboneliklere ve kayıtlı verilere erişimi kaybetmeye neden oldu.

Yüzlerce PlayStation kullanıcısı, Sony tarafından herhangi bir açıklama yapılmadan hesaplarının kalıcı olarak banlandığını fark etti. Twitter gibi sosyal medya platformlarından şikayetlerini dile getiren kullanıcılar, hesaplarının kapatıldığına dair beklenmedik uyarılar aldıklarını söylüyor.

Yüzlerce PlayStation hesabı yasaklandı

PlayStation'da oyun dünyasını derinden etkileyen bir olay yaşanıyor. Yüzlerce kullanıcı, herhangi bir sebep gösterilmeksiniz hesaplarının yasaklandığını dile getirdi. PlayStation hesabına erişimin kaybedilmesi ise satın alınan oyunlara, aboneliklere ve kayıtlı verilere erişimin kaybedilmesi anlamına geliyor.

Bu gelişme, PlayStation topluluğunda büyük bir yankı uyandırdı. Twitter'da paylaşım yapan kullanıcılardan biri, tıbbi engelli olan kardeşinin PlayStation hesabında oturum açmaya çalıştığında hesabın kilitlendiğini dile getirdi. Diğer kullanıcılar da benzer şekilde hesaplarının yasaklandığını iddia etti.

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Sony henüz konuyla ilgili açıklamada bulunmadı. Ancak yasakların yanlışlıkla uygulandığını söylemek mümkün. Bu kullanıcılardan biri olan Michael Dhaliwal, bu hafta başında yasaklama bildirimi aldığını ifade etti. Ancak bir gün sonra sorun yaşamadan hesabına tekrar erişebildiğini aktardı.

Teknoloji devi, rastgele banlamanın detaylarını gizli tutuyor. Benzer şekilde, Sony'nin Twitter'daki destek hesapları da konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Yılbaşı sezonu yaklaşırken, birçok oyuncunun hesaplarına erişememesi büyük ses getirmiş durumda.

Sony, geçtiğimiz haftalarda lisans hakları nedeniyle PlayStation Store kütüphanesinden bazı yapımları kaldırmıştı. Bu, oyuncuların para vererek satın aldıkları oyunlara ve hizmetlere erişememesine yol açtı.

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