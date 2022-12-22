YENİ ASGARİ ÜCRET (8.500 TL) ile alınabilecek telefonlar!

Asgari ücret ile alınabilecek telefonlar listesi hazırladık. 8.500 TL ile hangi telefonlar satın alınabilir?

Ülkemizde akıllı telefon fiyatları normalde de ucuz değilken, son zamanlarda Dolar/TL arasındaki dalgalanmayla birlikte fiyatlarda ciddi artışlar oldu. Özellikle amiral gemisi olarak bilinen, üst seviye donanımsal özelliklere sahip olan telefonların büyük çoğunluğu 20 bin TL'yi aşmış durumda. Bu durum, tüketicileri uygun fiyatlı telefon arayışına soktu. Ancak ucuz telefonlar bile bir asgari ücretli vatandaşı zorluyor. Bizler de asgari ücret ile alınabilecek telefonlar listesi hazırladık. Listemizde, yeni asgari ücret olan 8.500 TL ile satın alabileceğiniz cihazları bulabilirsiniz.

Asgari ücret ile alınabilecek telefonlar!

Yeni asgari ücretle satın alınabilecek telefonlara göz atmak için buraya tıklayın

Samsung Galaxy A33 5G – 8.500 TL

Galaxy A33 5G, 6,4 inç FHD+ 90 Hz Super AMOLED ekran ile geliyor. Cihaz gücünü yeni Exynos 1280 işlemciden alıyor ve normalde 6 GB – 8 GB RAM + 128 GB – 256 GB depolama taşıyor.

13 Megapiksel selfie kamerası olan telefonun arkasında 48 Megapiksel ana kamera OIS + 8 Megapiksel ultra geniş açı + 5 Megapiksel makro + 2 Megapiksel portre kameraları bir araya geliyor. Gorilla Glass 5 ile korunan Galaxy A33 5G ekranı, 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile geliyor. Samsung, Galaxy A33 5G modelinde IP67 sertifikasına yer veriliyor. Ayrıca cihaz, Android 12 tabanlı One UI 4.1 arayüzü ile piyasaya sürüldü.

Huawei Nova 9 SE – 8.051 TL

Julian kod adı ile gelen Huawei Nova 9 SE, 6.78 inç 2388 x 1080 piksel çözünürlüklü bir IPS LCD panele sahip. Aynı zamanda ekranda 90 Hz tazeleme ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuluyor. Akıllı telefon, Qualcomm Snapdragon 680 işlemcisinden güç alıyor. 6 nm fabrikasyon süreci ile üretilen yonga seti; dört adet 2.4 GHz ARM Cortex-A73 (Kryo 265) ve dört adet 1.8 Ghz ARM Cortex-A53 çekirdeklerine ek olarak Adreno 610 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Cihazda 8 GB RAM + 128 GB seçenekleri yer alıyor. Bu noktada depolama artırımına imkan sağlayan microSD kart desteği ise bulunmuyor.

Ön tarafta nokta şeklinde konumlandırılmış 16 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada 108 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açı, 2 Megapiksel derinlik ve 2 Megapiksel makro sensörden oluşan dörtlü kamera kurulumu bulunacak. Böylelikle Huawei nova 9 SE, şirketin ilk 108 Megapiksel çözünürlüklü kameraya sahip akıllı telefonu oldu.

Oppo Reno 6 5G – 8.099 TL

Akıllı telefonun Türkiye'de satışa sunulan modelinde 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 720G bulunuyor. 5G'li bir versiyonu da bulunan Reno 6'nın bu sürümünde MediaTek Dimensity 900 işlemci yer alıyor. Fakat ülkemize gelen model yalnızca 4G desteğine sahip.

Arkada 64 Megapiksel + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 Megapiksel olmak üzere dörtlü kamera kurulumuna sahip olan akıllı telefon 1080 x 2400 piksel video kayıt yapabiliyor. 8GB RAM + 128GB dahili hafıza kombinasyonuna yer veren OPPO Reno 6, 6.43 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 çözünürlüklü ekranla kutudan çıkıyor. Ayrıca dileyenler microSD kart ile 256GB'a kadar depolamayı artırabiliyorlar.

Oppo Reno 6, ön tarafta 44 Megapiksel özçekim kamerası barındırıyor. Ayrıca 4310 mAh bataryası olan akıllı telefon kablosuz şarj desteklememesine karşın, açıklanan bilgiye göre 50W hızlı şarj teknolojisi sayesinde 45 dakikada yüzde 100 seviyesine ulaşabiliyor.

Realme 8 – 6.990 TL

Realme 8, 60 Hz Süper AMOLED 6,4 inç ekrana sahip. Aslında 90 Hz olması beklenen ekran yenilenmesi, Süper AMOLED ekran paneli için 60 Hz'e düşürüldü. Realme 8 gücünü MediTek'in Helio G95 işlemcisinden alıyor. Helio G95, 8 çekirdekli bir işlemci, 2 adet büyük ve 6 adet küçük çekirdeklere sahip. Büyük çekirdeklerin saat hızları 2,05 GHz iken, küçük çekirdeklerin saat hızları 2,0 GHz. Cihazda 4 adet arka kamera ve 1 adet selfie kamera bulunuyor.

Realme 8, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik kamerasına sahip. Cihaz, 16 MP selfie kamerasına sahip. Realme 8'de 5000 mAh kapasitesinde bir pil bulunuyor. Ayrıca cihaz 30 W hızlı şarj desteğine de sahip. Şimdilik bir depolama seçeneği ile çıkacak. 128 GB depolama seçeneğine sahip olan cihaz da 4 GB RAM seçeneği ile başlıyor. 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri de mevcut.

Xiaomi Redmi Note 11 – 6.399 TL

Xiaomi, Çin pazarından farklı olarak Redmi Note 11 modelini globalde Snapdragon 680 işlemci ile tanıttı. Qualcomm tarafından 6nm teknolojisi ile üretilen işlemcide 4 adet 2.4GHz Kryo 265 Gold (Cortex-A73) ve 4 adet 1.8GHz Kryo 265 Silver (Cortex-A53) çekirdek bulunuyor. Ayrıca işlemcide Adreno 610 grafik arabirimi mevcut.

Çin versiyonu ile aynı ekran özelliklerine sahip olan Redmi Note 11, 6.43 inç AMOLED panel ile karşımıza çıkıyor. HDR teknolojisine sahip olan cihaz, 90Hz yenileme hızı sunuyor. Cihazın ekranı, Corning Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Global model, 4 GB ve 6 GB olmak üzere 2 farklı RAM seçeneğine sahip. Depolama biriminde ise 64 GB ve 128 GB seçenekleri mevcut.

Dörtlü kamera dizilimiyle tanıtılan cihazda Samsung ISOCELL JN1 sensörlü 50 Megapiksel f/1.8 ana kamera, 8 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açılı kamera, 2 Megapiksel makro kamera f/2.4 ve 2 Megapiksel f/2.4 derinlik sensörü mevcut. Öz çekim kamerasında ise 8 Megapiksel f/2.0 lens tercih edilmiş.