Yapay Zeka Savaşları: Microsoft Copilot, Google Gemini ve ChatGPT

Yapay zeka savaşları geçtiğimiz yıla damgasını vururken, 2024'te de durmuyor. Komut üzerinden insan benzeri yanıtlar verebilen sohbet botları, her alanda kendini gösterdi. Bu kapsamda ise Microsoft Copilot, Google Gemini ve ChatGPT ön plana çıktı. Peki hangi yapay zeka daha iyi?

Microsoft Copilot, Google Gemini ve ChatGPT

ChatGPT, Microsoft Copilot ve Google Gemini devasa veri kümeleri üzerinde eğitilmiş üretken modeller olarak biliniyor. Ancak her birinin kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri bulunuyor. Hemen aşağıda modellerin detaylarını ele aldık.

ChatGPT

ChatGPT, metin tabanlı konuşma araçlarından ilk olarak ortaya çıktı ve büyük ses getirdi. GPT-3.5 ve GPT-4'ü temel alan bu model, ilgi çekici konuşmalar sağlıyor. Ayrıca eklenti, GPT Store gibi ek özellikler ile harici kaynaklara da erişebiliyor. OpenAI, WolframAlpha ve Bing ile ortaklık kurarak yapay zekanın bilgisini genişletmeyi ihmal etmedi.

ChatGPT'nin özellikle yaratıcı konuşmalarda ön plana çıktığını söylemek mümkün. Bu kapsamda mail yazdırmak veya cevap vermekte zorlandığınız konuşmalarda kullanabilirsiniz.

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Copilot

Microsoft tarafından sunulan Copilot aslında GPT-4 modelini temel alıyor. Ancak Microsoft'un hizmetlerine uygun olarak eğitilen yapay zeka, Windows'ta yardımcı bir araç gibi kullanılabiliyor. Bing'de ise internet aramalarına yardımcı olarak yenilikçi bir yaklaşım getiriyor.

Ayrıca "dengeli" veya "yaratıcı" gibi modlar sayesinde yapay zekanın oluşturacağı çıktıyı özelleştirmek de mümkün. Ancak günlük mesaj limitleri uzun konuşmaları kısıtlıyor.

Copilot daha çok Microsoft araçlarına olan entegrasyonla öne çıkıyor. Office'ten Bing'e kadar birçok araçta kullanılmasıyla devrim vadediyor.

Google Gemini

Oyuna geç katılan Google, arayı kapatmak için önce Bard ve ardından Gemini modelini piyasaya sürdü. PaLM modelinden güç alan sohbet botu; Gemini Nano, Pro ve Ultra olmak üzere farklı modellere sahip. Gemini Advanced ise Copilot Pro ile aynı seviyede premium bir deneyim vadediyor.

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Gemini Nano'nun yakın zamanda Android cihazlarda da kullanılabilir olacağını belirtelim. Google, Gemini ile ürünlerinde yeni bir çağ açmak istiyor.

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