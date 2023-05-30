Yakıt pilleri alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabilir

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Hilal Demir, yakıt pillerinin küresel ısınmaya karşı alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabileceğinin altını çizdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Hilal Demir, yakıt pillerinin küresel ısınmaya karşı alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabileceğinin altını çizdi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hilal Demir Kıvrak Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ESOGÜ Gündem programında yakıt pili sistemini anlattı, yakıt pillerinin küresel ısınmaya karşı alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabileceğine dikkat çekti. - ESKİŞEHİR