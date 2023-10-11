Xiaomi'nin geçtiğimiz haftalarda bazı teknik özellikleri sızan Redmi K70 serisi için patent başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Redmi K70 ailesi, 90W hızlı şarj teknolojisiyle kullanıcılara sunulacak.

Xiaomi'nin Redmi K70 Serisi için Patent Başvurusu Yaptığı Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin geçtiğimiz haftalarda bazı teknik özellikleri sızan Redmi K70 serisi için patent başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Teknik özellikleri ile dikkat çeken Redmi K70 ailesinin 90W hızlı şarj teknolojisiyle kullanıcılara sunulacağı sızdırıldı.

Redmi K70, K70 Pro ve K70e teknik özellikleri netleşiyor

Xiaomi, K70 serisinde hem Qualcomm hem de MediaTek markalarına yer verecek. Standart K70 modelinde Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemci kullanılacak. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcide 1 adet 3.2GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A710, 2 adet 2.8GHz ARM Cortex-A715 ve 3 adet 2.0GHz ARM Cortex-A510 çekirdek bulunuyor.

Redmi K70 Pro modeli, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle gelecek. Henüz tanıtılmayan Snapdragon 8 Gen 3 modelinde 2 adet Cortex-A520, 3 adet Cortex-A720, 2 adet yüksek saat hızına sahip Cortex-A720 ve 1 adet Cortex-X4 çekirdek bulunuyor.

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Serinin bir diğer modeli olan K70e'de ise MediaTek Dimensity 9200 Plus işlemci yer alacak. Amiral gemisi olarak nitelendirilen Dimensity 9200 Plus'ta 1 adet 3.35GHz Cortex-X3, 3 adet 3GHz Cortex-A715 ve 4 adet 2GHz Cortex-A510 çekirdek bulunuyor.

16 GB RAM ile tanıtılacağı belirtilen K70 Pro modelinin oyun performansı konusunda iddialı olacağı tahmin ediliyor. Redmi'nin yeni modellerinde 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçeneği sunacağı iddialar arasında yer alıyor.

Remi K70 Pro modelinin Geekbench'te tek çekirdekli testlerde 1100, çok çekirdekli testlerde ise 5150 gibi iddialı sonuçlarla karşımıza çıktığını belirtelim. Bununla birlikte, cihazların Android 14 tabanlı MIUI 15 arayüzüyle geleceği sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.