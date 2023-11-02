Xiaomi 14 Serisi Stokları Tükendi!

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modelleri Xiaomi 14 ve 14 Pro, dört saat içinde tükenerek satış rekoru kırdı. Xiaomi Başkan Yardımcısı, yoğun ilgi nedeniyle çevrim içi satış mağazalarında teknik sorunlar yaşandığını belirtti. Modellerin küresel olarak da tanıtılmasıyla akıllı telefon pazarında büyük etki yapması bekleniyor.

Akıllı telefon pazarının önemli markalarından Xiaomi, yakın zamanda Xiaomi 14 serisini ana vatanı Çin'de tanıttı. Xiaomi 14 ve 14 Pro modelleri teknik özellikleri ile oldukça dikkat çekmeyi başardı. Android amiral gemisi modelleri, satış rekoru kırdı.

Xiaomi 14 stokları tükendi!

Aktarılan bilgilere göre Xiaomi, yeni Xiaomi 14 serisini satışa sunduktan dört saat sonra stoklar tükendi. Söz konusu modeller, ilk 5 dakikada yapılan satışla geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen seleflerinden 6 kat daha fazla gelir sağladı.

Xiaomi Başkan Yardımcısı Wang Xiaoyan, Xiaomi 14 serisine olan yoğun ilgiden dolayı çevrim içi satış mağazalarında teknik sorunlar yaşandığını dile getirdi. Önümüzdeki aylarda küresel olarak da tanıtılacak Android amiral gemisi modelleri, dünyadaki akıllı telefon pazarını sallayacak gibi görünüyor.

Efsane geliyor: Snapdragon 8 Gen 3'lü Vivo X100 için tarih verildi!

Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro teknik özellikleri

ÖzellikXiaomi 14Xiaomi 14 Pro Ekran: 6.36 inç – LTPO AMOLED 1200 x 2670 piksel çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 3000 nit tepe parlaklık6.73 inç – LTPO AMOLED 2K çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 3000 nit tepe parlaklıkİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3Arka Kameralar: 50 Megapiksel + 50 Megapiksel + 50 Megapiksel50 Megapiksel + 50 Megapiksel + 50 MegapikselÖn Kamera: 32 Megapiksel32 MegapikselRAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB12 GB / 16 GBDepolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB256 GB / 512 GB / 1 TBBatarya: 4610 mAh4880 mAhŞarj Hızı: 90 W kablolu 50 W kablosuz 10 W ters kablosuz120 W kablolu 50 W kablosuz 10 W ters kablosuzBağlantı: 5G, Wi-Fi 6e/7, Bluetooth 5.4, NFC5G, Wi-Fi 6e/7, Bluetooth 5.4, NFCBaşlangıç Fiyatı: 546 dolar685 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonların özelliklerini ve fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.