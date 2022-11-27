Xiaomi 13 Pro, performans testinde!

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Xiaomi, yakında en yeni amiral gemisi serisi Xiaomi 13 ile kullanıcı karşısına çıkacak. Modellerle ilgili bugüne dek birçok iddia ve sızıntı ortaya çıktı. Hatta kısa süre önce serinin Pro modelinin canlı görüntüsü paylaşıldı ve ön tasarımı büyük ölçüde belli oldu. Son olarak akıllı telefon performans testinde ortaya çıktı.

Xiaomi 13 Pro Geekbench'te görüntülendi

Yaklaşan Xiaomi 13 Pro, 2210132C model numarasıyla Geekbench'te ortaya çıktı. Akıllı telefon, yapılan tek çekirdekli testlerden 1.504, çok çekirdekli testlerden 5 bin 342 puan almayı başardı. Geekbench'e göre modele 12 GB RAM kullanılacak ve kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzüyle çıkacak.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yer alacak. 4 nm teknolojisiyle üretilecek işlemcide 1 adet 3.19 GHz ARM Cortex-X3, 2 adet 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 2 adet 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve 3 adet 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdek kullanıyor. Qualcomm, yonga setinde Ray Tracing teknolojisini destekleyen Adreno 740 grafik arabirimine yer veriyor.

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Yeni yonga, selefine oranla yüzde 30 performans artışı sağlayacak. Enerji verimliliğinde ise yeni modelin yüzde 40 daha iyi performans göstereceği açıklandı. Qualcomm, yeni işlemcisinde yapay zeka yeteneklerinin bir üst seviyeye çıkarıldığının altını çizdi. Doğal dil işleme (NLP) işlemlerinde anlık veri akışı sağlanabilecek. Bir başka deyişle kullanıcıların konuşmaları anlık olarak diğer dillere çevrilebilecek.

İşlemcide en önemli değişikliklerden biri ise kamera tarafında gerçekleştirilmiş. Yonga setine 200 Megapiksel desteği geliyor. Kullanıcılar, 8K HDR ayarlarda 30FPS video kaydı çekebilecek. Kamera performansını iyileştirmek için işlemcide donanımsal yapay zeka desteği de mevcut.

Önceki sızıntıları ele aldığımızda akıllı telefonun 6.7 inç 120 Hz tazeleme hızı OLED E6 panele sahip olması kuvvetle muhtemel. Aynı zamanda 2K ekran çözünürlüğüyle geleceği belirtiliyor. Bunun dışında Sony IMX989 birincil kamerayla kullanıcıların karşısına çıkacak. Son olarak kutudan Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzüyle çıkacağını belirtelim.

Xiaomi 13 Pro iddia edilen özellikleri

Ekran: 6.7¨ E6 2K LTPO, 120 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

RAM seçenekleri: 8 ve 12GB RAM

Depolama seçenekleri: 128 GB, 256 GB, 512 GB

Ana kamera: 50 megapiksel (1¨ IMX989) + 50 megapiksel (UW) + 50 megapiksel (Tele)

Ön kamera: 32 megapiksel

İşletim sistemi: Android 13, MIUI 14

Batarya özellikleri: 4,800mAh batarya, 120W hızlı şarj

Renkler: siyah, beyaz, yeşil, pembe

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Xiaomi 13 serisi, beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.