Windows 11 için Copilot'un otomatik olarak açılması planlanıyor

Microsoft, 2021'in sonlarına doğru piyasaya sürdüğü Windows 11 için çalışmalarını sürdürüyor. Son dönemlerde birçok yeni özelliği test eden şirket, yapay zekaya odaklanmış durumda. Bu bağlamda Copilot için önemli bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

Windows 11 Copilot, otomatik olarak açılacak!

Bilmeyenler için Aralık 2023'te herkesin kullanımına sunulan Copilot, yapay zeka destekli bir sohbet botu. Sorduğunuz hemen her soruya yanıt verebilen bu bot, aynı zamanda herhangi bir uygulamayı başlatma veya işletim sistemini kapalı temaya alma gibi çeşitli işlevleri de gerçekleştirebiliyor.

Microsoft tarafından yapılan duyuruya göre artık Windows 11 açılır açılmaz Copilot da otomatik olarak başlatılacak. Ancak bu değişikliğin tüm kullanıcıları kapsayıp kapsamadığı henüz net değil. Bazı kaynakların ortaya attığı bilgiler, yalnızca geniş ekranlı bilgisayarlar için geçerli olacağı yönünde.

Windows 11'in saç baş yoldurtan hataları için kalıcı çözüm!

Kullanıcılar için iyi haber şu ki bu Copilot'un işletim sistemiyle birlikte açılması isteğe bağlı olacak. Yani isteyenler, bunu devre dışı bırakma seçeneğine sahip olacaklar. Bu, bu değişiklikten memnun olmayan kullanıcılar için bir özgürlük sunuyor.

Windows 11 Insider Preview Build 23615 güncellemesi ile test kullanıcılarına sunulan Copilot değişikliği, yakın zamanda herkes için geçerli olacak. Bunun için bir tarih paylaşılmadı. Bu bağlamda şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

Copilot, giderek yaygınlaşıyor!

Microsoft, böyle adımlar atarak Copilot'u daha da yaygınlaştırmaya çalışıyor. Zira geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruya göre artık Windows 11 işletim sisteminde çalışan dizüstü bilgisayarın klavyesinde boşluk tuşunun sağ tarafındaki "Ctrl" tuşu yer almayacak, bunun yerinde yapay zeka aracı için bir tuş bulunacak. Buna basıldığında ise tahmin ettiğiniz üzere Copilot başlatılacak.

Microsoft, Copilot aracını herkese yaymak için önümüzdeki günlerde yeni adımlar atabilir. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.