Vivo S18 ve S18 Pro'nun Tasarımı Sızdırıldı

Vivo'nun yeni ortaya çıkan telefonları S18 ve S18 Pro'nun tasarımı bugün sızdırıldı. Dün özellikleri ile karşımıza çıkan S18 ailesi, şimdi genel hatları ile karşımızda. Gelin Vivo S18 ve S18 Pro hakkında ortaya çıkan bilgilere göz atalım.

Vivo S18 Snapdragon, S18 Pro MediaTek imzalı işlemcileri kullanacak!

Vivo uygun fiyatlı iki yeni modeli ile pazara giriş yapmaya hazırlanıyor. Dün bazı özellikleri ile gözler önüne çıkan S18 ailesi, şimdi tasarımlarını gösteriyor. Ortaya çıkan görsele baktığımızda ön tarafta son çıkan Vivo modellerinden pek farklı bir tasarımla karşılaşmıyoruz.

Ancak arka tarafta Vivo'nun bir süredir kullandığı tasarım biraz güncellenmiş gibi duruyor. Daha doğrusu kamera biçimi S18 ailesinde diğer modellerden daha farklı olacak diyebiliriz. Ek olarak ses ve güç tuşlarının sağ tarafa konumlandırıldığı da görselden anlaşılıyor.

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Diğer özelliklere geçecek olursak Vivo S18, Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu işlemcinin yanında 8, 12 ve 16 GB RAM bellek seçenekleri sunan cihaz, 256 ve 512 GB depolama seçeneklerine sahip. Elektriksel anlamda gücünü 5000 mAh'lik bataryasından alacak olan S18, 80W hızlı şarj desteği ve OLED ekranı beraberinde getirecek. Ana kamera olarak ise 50 Megapiksellik Sony IMX920 kullanılacak.

S18 Pro'ya baktığımızda ise işlemci tarafında MediaTek Dimensity 9200+'ın kullanıldığını görüyoruz. RAM, depolama ve batarya tarafında S18'i takip eden S18 Pro, ana kamera olarak S18 gibi Sony IMX920'yi kullanıyor. Ancak bu kameranın yanında bir geniş açılı sensör, bir de telefoto kamera yer alıyor. Ek olarak Vivo S18 Pro Wi-Fi 7 desteğini de beraberinde getiriyor.

Son olarak Vivo S18'in 8 GB RAM + 256 GB depolama, 12 GB RAM + 256 GB depolama, 12 GB RAM + 512 GB depolama ve 16 GB RAM + 512 GB depolama gibi dört farklı konfigürasyonla geleceği iddia ediliyor.

Vivo S18 ve S18 Pro beklenen özellikleri!