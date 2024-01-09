Vivo G2: Uygun Fiyatlı Akıllı Telefon Geliyor

Vivo, uygun fiyatlı akıllı telefonlar geliştirmeye devam ediyor. Google Play Console'da ortaya çıkan yeni bilgiler, şirketin orta seviyesine hitap edecek yeni Vivo G2 modelini gözler önüne serdi. Bütçe dostu yeni G2 neler vadediyor?

Vivo G2 Dimensity 6020 ile geliyor

Google Play Consol'a göre Vivo G2; PD2318 model numarasını taşıyor. Giriş seviyesindeki su damlası modellerinden ayrılmak için ekrana gömülü selfie kamerasına yer verecek gibi duruyor. Ayrıca arka tarafında iki sensör barındıracak ve kare bir kamera modülüne sahip olacak.

Teknik özellikler açısından Vivo G2'nin MediaTek MT6833 yonga setinden güç aldığı belirtildi. Bu işlemcinin de Dimensity 6020 olduğunu belirtelim. 2.2GHz'de çalışan yonga seti; iki Cortex-A76 çekirdeği ve 2GHz'de altı Cortex-A55 çekirdeğinden oluşuyor.

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Tasarım açısından G2, Dimensity 6020 yonga setinden güç alan Vivo Y78 ve Y78m modelleriyle benzerlik taşıyor. Ancak şirketin şu anda G serisi markasıyla herhangi bir model sunmadığını da belirtmek gerekiyor.

Google Play Console'a göre 6GB RAM ile performansını artıracak. Ayrıca test sürümlerinin Android 13 ile çalıştığı gözlemlendi, ancak lansman sırasında Android 14 güncellemesiyle birlikte sunulabilir. Bu da

Vivo G2'nin özellikleri, fiyatı veya lansman tarihi gibi detayların önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor. Ancak Google Play Console'daki cihaz uygun fiyatlı pazarda rekabetin artacağını gösteriyor.

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