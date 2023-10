Ubisoft, Avatar serisine dayanan yeni oyunu Avatar: Frontiers of Pandora'nın bazı oyuncularla paylaşılan ilk örnekleri hakkında yorumlar yapıldı. Oyunun mekanikleri ve benzersiz ortamı merak uyandırıyor. Ayrıca oyunda Avatar dünyasına özgü özellikler de bulunuyor. Oyunun sistem gereksinimleri de açıklandı.

Ubisoft'un yeni oyunu Avatar: Frontiers of Pandora hakkında ilk yorumlar paylaşıldı

Ubisoft, bir süredir Avatar serisine dayanan yeni oyununu geliştiriyor. 7 Aralık tarihinde çıkış yapması beklenen aksiyon-bilim kurgu yapımının ilk örnekleri bazı oyuncularla paylaşıldı. Avatar: Frontiers of Pandora ile ilgili ilk yorumlar ise Far Cry sevenleri meraklandıracak gibi duruyor.

Avatar: Frontiers of Pandora sistem gereksinimleri

Avatar hayranları Ubisoft'un yakında çıkacak açık dünya oyunu Avatar: Frontiers of Pandora'yı ilk kez deneyimleme şansı buldu. Bir katılımcıya göre oyunun mekanikleri, Pandora dünyasına taşımayı başarıyor.

Ubisoft'un önceki Far Cry oyunlarında olduğu gibi, Frontiers of Pandora da açık dünya birinci şahıs-aksiyon yapısını benimsiyor. Ancak Far Cry'dan farklı olarak, Avatar dünyasına özgü çok daha benzersiz bir ortam sunulduğunu unutmamak lazım.

Oyunda ayrıca Far Cry'da yapılamayan birçok özellik bulunuyor. Bunların başında Avatar filmlerinde görülen uçan ejderha benzeri yaratıklar olan Ikran'ları evcilleştirme ve binme yeteneği geliyor. Bu hayvanlar ile gökyüzünde süzülmenin hem eğlenceli hem de kullanışlı olduğu belirtildi.

Hava hareketlerine ek olarak, ana karakter Navi'nin de yetenekler oyunda bulunuyor. Tırmanma, yüksek zıplama veya platformlar arası geçiş de parkur oyuncularını sevindirecek gibi duruyor. Birinci şahıs herkese göre olmasa da, kayalıklarda tırmanmak ve çevresel bulmacaları çözmenin eğlenceli olduğu belirtildi.

Minimum

Ayarlar: 1080p, FSR2 açık, düşük ayarlar / 30 FPS

CPU: AMD Ryzen 5 3600 / Intel i7 8700K

GPU: AMD RX 5700 8GB / Nvidia GTX 1070 8GB / Intel ARC A750 8GB

RAM: 16 GB

Depolama: 90 GB SSD

Recommended

Ayarlar: 1080p, FSR2 açık, yüksek ayarlar / 60 FPS

CPU: AMD Ryzen 5 5600x / Intel i5 11600k

GPU: AMD RX 6700 XT 12GB / Nvidia RTX 3060 Ti 8GB

RAM: 16 GB

Storage: 90 GB SSD

Far Cry benzeri bir oynanışa sahip olacak Avatar: Frontiers of Pandora, 7 Aralık'ta PlayStation 5, Xbox Series X/S, ve Windows için oynanabilir olacak. Oyunun ön siparişle 1399 TL'den sunulduğunu belirtmek gerekiyor.

