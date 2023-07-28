Türkiye'nin İlk Yerli Akıllı Deniz Dip Mayını MALAMAN Seri Üretime Hazır

KoçSavunma, MKE AŞ ve TÜBİTAK SAGE işbirliğiyle geliştirilen MALAMAN, IDEF'23 fuarında sergilendi. MALAMAN, akıllı bir deniz dip mayını olup, hedefini tespit edebilen, sınıflandırabilen ve güvenilir bir mühimmat olarak öne çıkıyor. Proje seri üretime hazır hale gelmiş olup, denizaltılar için de kullanılabilecek bir versiyonu olan UÇA projesi hayata geçirildi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli akıllı deniz dip mayını MALAMAN seri üretime hazır hale getirildi.

KoçSavunma, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE AŞ) ve TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) işbirliğiyle geliştirilen MALAMAN, 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'23) KoçSavunma ve Milli Savunma Bakanlığı standında sergilendi.

KoçSavunma Yönetici Direktörü Mehmet Hakan Öktem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IDEF'te sergilenen en önemli Türk savunma sanayisi ürünlerinden ikisinde KoçSavunma imzası bulunduğunu söyledi.

Deniz dip mayını MALAMAN'ın ismini bir mayın filosu subayının soyadından aldığına dile getiren Öktem, 2011 yılında başlayan AR-GE ve ürün geliştirme projesinin artık son aşamasına geldiğini bildirdi.

MALAMAN'ın akıllı bir deniz dip mayını olduğunu belirten Öktem, şöyle konuştu:

"Hedefini tespit edebilen, sınıflandırabilen, birçok sensörden gelen veriyle füzyon yapabilen, böylelikle aldatılması çok zor, sadece patlaması gereken hedefleri tespitinden sonra patlayan çok güvenilir bir mayın. Aynı zamanda içinde bulunan patlayıcı, su altı için özel geliştirilmiş çok özel bir teknoloji. TÜBİTAK SAGE tarafından reçete yapılmış, Makine Kimya tarafından üretimi yapılmakta olan çok önemli bir mühimmata sahip ve duyarsız bir mühimmat. Duyarsızlıktan kastım şu, mermi çarpmasında infilak etmiyor. Yangın çıksa, yangın içinde kalsa infilak etmeyen bir duyarsız mühimmat. Bu çok önemli. Depolanması güvenli, harekat sahasında güvenle hareket edebilen bir mühimmat. Aynı zamanda üstündeki kaplamasıyla da akustik olarak görünmez bir mühimmat. Böylelikle mayın arama-tarama gemileri veya unsurları tarafından bulunması çok daha zor. Aklı, görünmezliği ve duyarsızlığı bir araya getirilerek dünyada benzerleri çok az olan, belki de bulunmayan bir mayına Türk savunma sanayi imza atmış durumda."

Gücünü gösterecek

Projenin AR-GE, ürün geliştirme safhasının bittiğini dile getiren Öktem, "Projenin başından beri seri üretime hazır bir AR-GE bitirmeyi, bir proje gereksinimi olarak almıştık. Böylelikle Makine Kimya'mızın tesislerinde seri üretime hazır şekilde bitiyor. Proje bittiği gün itibarıyla seri üretimi hazır. Projemiz birkaç ay sonra bir demostrasyonla sonlanacak." dedi.

Öktem, IDEF kapsamında konsorsiyum olarak işbirliği içinde seri üretime hazır olduklarını bir protokolle ortaya koyduklarını bildirdi.

MALAMAN ile ilgili patlatma testleri yapıldığını, yapılmaya devam edildiğini anlatan Öktem, "Özellikle kara testlerini, duyarsızlık testlerini tamamladık. Karada yaptığımız patlatmalarda bildiğim kadarıyla Türk savunma sanayisindeki en büyük ölçekli kara testini gerçekleştirdik birkaç ay önce. Çok başarılı bir test oldu. Şimdi hurdaya çıkmış bir gemi, Deniz Kuvvetleri unsuru üzerinde deneyerek projeyi bitireceğiz. Böylece bir sonraki aşamaya geçilecek." diye konuştu.

Denizaltıların da kritik silahı

MALAMAN'dan esinlenerek Uçaktan Atılabilir Güdümlü Akıllı Dip Mayını UÇA isimli yeni bir projeyi de hayata geçirdiklerini belirten Öktem, "MALAMAN bir savunma mayını, UÇA ile bir taarruzi mayına dönüştürmüş oluyoruz. MALAMAN projesinin bir özelliği daha var; projeyi karşılıklı koordinasyonla yaptığımız küçük bir değişiklikle genişlettik. MALAMAN su üstü gemilerinden ve havadan paraşütle dökülebilen bir mühimmatken denizaltıdan da dökülebilir hal aldı. Böylelikle yeni envantere girmekte olan Reis sınıfı denizaltılarımız MALAMAN'ı dökebilecek. Böylelikle denizaltı gibi çok sessiz, önemli bir platform böylesine kritik bir silahla donatılmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.