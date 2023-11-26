Türkiye'den kıtalararası savaş gemisi ihracatı! İşte o ülke

Deniz savunma sanayii için önemli bir gelişme olarak Malezya, LMS Batch 2 ihalesi kapsamında Türkiye'den savaş gemisi tedarik etme isteklerini açıkladı. Malezya Savunma Bakanı Mohammad Hassan'ın bir sunum sırasında açıkladığı bu karar, Malezya ve Türk şirketleri arasında savunma sanayii alanında bir işbirliğine işaret ediyor.

Savaş gemisi ihracatı ihalesine katılan Türk şirketleri arasında STM, ASFAT ve Dearsan yer alıyor

Ancak DefenceTurk'ün haberine göre, kazanan teklifin ayrıntıları ve satın alınacak savaş gemisi sayısı henüz açıklanmış durumda değil.

STM, daha önce Ukrayna'nın MİLGEM korvet tedarik projesindeki başarısıyla, ASFAT ise PN MİLGEM projesindeki katkısıyla gemi inşa alanında önemli kilometre taşları elde ederek kendilerini kanıtlamışlardı. Dearsan'ın C92 korvet tasarımı ile ihaleye girmesi, ihale sürecine yeni bir rekabet katmanı ekliyor.

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Defense Security Asia'nın raporlarına göre Malezya Kraliyet Donanması bu yıl içinde üç LMS Batch 2 savaş gemisi satın almayı hedefliyor ve sonraki dönemde de beş gemi daha almayı planlıyor. Potansiyel işbirliği her iki ülke için de stratejik bir hamleye işaret ediyor ve Malezya'nın donanma kabiliyetlerini arttırırken Türkiye'ye de gemi imalatı ve tedarikindeki uzmanlığını sergileme fırsatı sunuyor.

İlginç bir şekilde Malezya, aslen Ukrayna için inşa edilmiş olan ADA sınıfı korvetlerin tedarikini de düşünüyor. Haber, Ukrayna'nın gemileri amaçlanan şekilde konuşlandıramaması nedeniyle Malezya'nın bunları satın almayı düşünebileceğini ve muhtemelen Ukrayna'nın orijinal plandan sapmasını telafi edebileceğini öne sürüyor. Bu stratejik değişimin Malezya Donanması'na tedarik sürecinde üç yıl kazandıracağı öngörülüyor.

Türkiye menşeli MİLGEM tasarımı, başlangıçta Türk Donanması için inşa edilen dört adet ADA sınıfı korvet ile uluslararası tanınırlık kazanmıştı. Tasarımın daha sonra Pakistan Donanması adına Sea Ceptor hava savunma sistemi için 12 dikey fırlatma sistemi gibi modifikasyonlar içeren uyarlamaları, MİLGEM platformunun esnekliğini ve çok yönlülüğünü de gösteriyor.

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Ukrayna'nın MİLGEM gemilerini sipariş eden ikinci ülke olması, Türk deniz savunma sanayii teknolojisinin küresel cazibesini ve uyarlanabilirliğini daha da vurguluyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.