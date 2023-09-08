Türkiye'deki Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Hızla Artıyor

Türkiye, elektrikli araç teknolojisinin benimsenmesi ve şarj altyapısının geliştirilmesi konusunda büyük bir hızla ilerliyor. Son verilere göre Türkiye'deki AC/DC şarj istasyon ve toplam elektrikli otomobil sayısı da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Türkiye, elektrikli araç teknolojisinin benimsenmesi ve şarj altyapısının geliştirilmesi konusunda büyük bir hızla ilerliyor. Son verilerle birlikte Türkiye'deki AC/DC şarj istasyon ve toplam elektrikli otomobil sayısı da ortaya çıktı. İşte detaylar…

Türkiye'de kaç tane AC ve DC elektrikli otomobil şarj istasyonu var?

İçerisinde bulunduğumuz 2023 yılında EPDK çalışmaları sonucunda, şarj hizmeti faaliyetlerine yönelik yasal altyapı oluşturuldu ve şarj ağı işletmeci lisansı sahibi sayısı 132'ye ulaştı. Türkiye genelinde elektrikli araç şarj istasyonu sayısı 3 bin 790'a yükseldi. Bununla birlikte şarj soket sayısı da 8 bin 1'e çıktı. Yani hepsinin çalıştığı bir senaryoda aynı anda 8 binden fazla araç şarj edilebiliyor.

Son kurulumların da tamamlanmasının ardından ortaya çıkan Temmuz 2023'e kadar olan verilere göre Türkiye, AB'de AC şarj noktası açısından 2, DC şarj noktası açısından 3, toplam şarj noktası açısından ise 2. sırada yer alıyor.

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Buna ek olarak, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl sonunda 14 bin 552 olan elektrikli araç sayısı yılın ilk 6 ayında yüzde 88,8 artarak 27 bin 476'ya (Ağustos sonu itibariyle 35 bini aştı) ulaştı. Dolayısıyla kabaca bir hesap yapıldığı zaman Türkiye'de yaklaşık olarak her 3,5 elektrikli araca 1 soket düşüyor.

Bu oran AB ülkeleri genelinde ortalama 13 araca 1 soket olacak şekilde. Tabii Türkiye dahil hiçbir ülkede direkt olarak evlerdeki prizlere takılı kullanımların hesaplanmadığını belirtelim. Benzer şekilde sitelerde açık/kapalı otoparklarda evinizdeki sayaca bağlı olarak kullandığınız istasyonlar da sayılmıyor.

Elektrikli araç şarj istasyonlarının illere göre dağılımında, 2 bin 200 şarj noktasıyla İstanbul öne çıkıyor. İstanbul'un ardından Ankara 822, Antalya 682, İzmir 402, Bursa 357, Muğla 314, Kayseri 254, Konya 247, Eskişehir 178 ve Afyonkarahisar 140 şarj noktasına sahip bulunuyor.

Türkiye'deki mevcut şarj noktalarının İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir başta olmak üzere nüfusun yoğunlaştığı bölgelerde kümelendiği görülürken, Türkiye'nin 81 ilinin tamamında halka açık şarj noktaları elektrikli araç sahiplerine hizmet veriyor. Fakat Ardahan (2), Kars (2), Ağrı (2), Tunceli (1) ve Muş (1) gibi illerde yalnızca bir iki istasyonun bulunduğunu belirtelim.

EPDK tarafından geliştirilen Şarj@TR uygulaması üzerinden halka açık şarj istasyonlarının coğrafi konumları, şarj ünitesi ve soket sayıları, tipleri ve güçleri, ödeme yöntemleri, müsaitlik durumları ve şarj hizmeti fiyatları gibi bilgiler elektrikli araç kullanıcılarının erişimine sunuluyor.