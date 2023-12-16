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TSK Engelli Koşu Bayrak Takımı Dünya Askeri Pentatlon Şampiyonası'nda Kalıcı Kupa Sahibi Oldu

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Geçtiğimiz Ağustos ayında İsveç'te düzenlenen 67'nci Dünya Askeri Pentatlon Şampiyonası'nda Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Pentatlon Takımı dünya şampiyonu oldu. Kupa, TSK Engelli Koşu Bayrak Takımı'na kalıcı olarak verildi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında İsveç'te 16 ülkenin katılımı ile düzenlenen 67'nci 2023 Dünya Askeri Pentatlon Şampiyonasında Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Pentatlon Takımı, dünya şampiyonu olarak bizi gururlandırmıştı. Kupa sahibine teslim edildi ancak bir farkla.

Kupa, TSK Engelli Koşu Bayrak Takımı'na kalıcı olarak verildi

1999 yılında başlayan Askeri Pentatlon Dünya Şampiyonaları'nda kupa, yılın kazanan takımına verilir ve ardından diğer yıl şampiyon olan ülkeye devredilir. Ancak kural kitabındaki "Toplamda beşinci kez şampiyon olan takıma daimi olarak verilir." hükmü takımımızın üstün başarısını taçlandırdı. Böylece kupa kalıcı olarak TSK'ya verildi.

İşte Millli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;

Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) tarafından; Askeri Pentatlon Dünya Şampiyonaları'nda engelli koşu bayrak yarışmaları için 1999 yılından itibaren şampiyon olan ülkeden bir sonrakine devredilen kupa, kalıcı olarak ilk defa Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.

Söz konusu kupa; CISM Askeri Pentatlon Kural Kitapçığı'nın "Toplamda beşinci kez şampiyon olan takıma daimi olarak verilir." hükmü gereği, 20-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında İsveç'in Halmstad şehrinde icra edilen 67'nci Dünya Askeri Pentatlon Şampiyonası'nda birinci olarak bu onuru bize yaşatan TSK Engelli Koşu Bayrak Takımına kalıcı olarak verildi.

Geçmişten günümüze emeği geçen tüm sporcu askerlerimizi başarılarından dolayı tebrik ederiz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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