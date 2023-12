Tesla Optimus Gen 2: Yeni Nesil İnsansı Robotun Özellikleri

Son dönemde teknoloji alanında yaşanan gelişmeler bir hayli heyecan verici. Özellikle yapay zekanın gün geçtikçe gelişmesi ağzımızı açık bırakacak teknolojilerin gün yüzüne çıkmasına ortam hazırlıyor. Tabii bu noktada Elon Musk'ın Tesla'sını göz ardı etmek hata olur. Şirket son olarak yeni insansı robotu Optimus Gen 2'yi tanıttı. Peki Optimus Gen 2 ne gibi yeniliklerle geliyor? İşte Tesla Optimus Gen 2 özellikleri!

Tesla Optimus Gen 2 özellikleri

Tesla Optimus Gen 2 bir önceki nesille karşılaştırıldığında artık çok daha yetenekli. Özellikle ev sahipliği yaptığı geliştirilmiş sensörlerle birlikte hareketleri daha yumuşak ve kusursuz gözüküyor. Hatta şirketin iddiasına göre yeni versiyon, selefinden yüzde 30 daha hızlı yürüyebiliyor.

There's a new bot in town ?? Check this out (until the very end)!https://t.co/duFdhwNe3K pic.twitter.com/8pbhwW0WNc — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) December 13, 2023

Tesla, Optimus Gen 2'nin dengesini geliştirdiğini ve ağırlığında da 10 kilogramlık bir azalma olduğunu söylüyor. Hatta paylaşılan videolarda robotun squat yaptığı görülüyor ve bu da şirketin söylemlerini büyük ölçüde doğruluyor. Bunun dışında el ve parmaklarında da ciddi gelişmeler söz konusu. Optimus Gen 2 bir öncekinden daha hızlı el ve parmak hareketlerine sahip ve bunun yanı sıra dokunsal duyu özelliği bütün parmaklarda çalışıyor.

Yukarıdaki detayları dikkate aldığımızda yeni Tesla robotunun bir öncekiyle kıyaslanamayacak düzeyde insansı ve yetenekli olduğunu söyleyebiliriz. Hatırlanacağı üzere geçen yılki Tesla AI Day'de gösterilen ilk nesil robotun zar zor yürüyerek izleyicilere el salladığını düşünerek ciddi bir değişimin yaşandığını kabul etmemiz gerekiyor.

Tesla Optimus Gen 2 ilk etapta şirketin kendi üretim operasyonlarında görev almaya başlayacak. Robotun testleri bittikten ve kısacası kullanılabilirliği kanıtlandıktan sonra ise satışa sunulması planlanıyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.