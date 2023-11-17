Steam'de Ücretsiz Deneme Fırsatı!

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcısı ile en büyük dijital oyun mağazası Steam, farklı kampanyalar ile oyuncuların karşısına çıkmaya devam ediyor. Son olarak platform, 3 popüler oyunu karşılıksız olarak kısa süreliğine oynanabilir hale getirdi. İşte Steam'de ücretsiz erişime açılan yapımlar...

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcısı ile en büyük dijital oyun mağazası Steam, farklı kampanyalar ile oyuncuların karşısına çıkmaya devam ediyor. Son olarak platform, 3 popüler oyunu karşılıksız olarak kısa süreliğine oynanabilir hale getirdi. İşte Steam'de ücretsiz erişime açılan yapımlar…

Steam'den 3 popüler oyun için ücretsiz deneme fırsatı!

Dijital platformlar veya oyun geliştiricileri, kendi yapımlarını tanıtma amacıyla bazen ücretsiz erişim kampanyası düzenleyebiliyor. Bu sayede oyuncular, oyunu bedelsiz olarak deneyebiliyor ve dilerlerse de satın alabiliyorlar. Yani buradaki amaç kullanıcıların herhangi bir para ödemeden oyunu deneyimlemesini sağlamak.

Steam, bu hafta sonu oyuncuların eğlenceli vakit geçirebilmesi için RAILROADS Online, F1 23 ve Victoria 3 oyunlarını ücretsiz erişime açtı. Söz konusu yapımları belirtilen tarihlere kadar hiçbir ücret ödemeden oynayabilirsiniz. Fakat süre sona erdiğinde erişiminizi kaybedeceğinizi belirtelim.

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Steam'de ücretsiz erişime açılan oyunlar şu şekilde sıralandı;

OyunFiyatıTarih RAILROADS Online304,85 TL20 Kasım (saat 18.00)F1 231.199,99 TL20 Kasım (saat 18.00)Victoria 3249,00 TL28 Kasım (saat 18.00)

Yukarıdaki tablodaki oyunları, karşılarındaki tarihe kadar Steam üzerinden indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler ise oldukça basit.

Adım 1: İndirmek istediğiniz oyunun Steam sayfasına ulaşın.

Adım 2: Biraz aşağıya kaydırdıktan sonra "Oyunu Oyna" butonunu bulun ve tıkladıktan sonra indirme işlemini başlatabilirsiniz.

Adım 3: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

RAILROADS Online minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: AMD Ryzen 3 / Intel Core i3

Ekran Kartı: 2 GB olması yeterli

RAM: 4 GB

Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 11

F1 23 minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-2130 / AMD FX 4300

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1050 Ti / AMD RX 470

RAM: 8 GB

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 12

Victoria 3 minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 Home (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3-3250 / AMD FX 8370

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 (2 GB) / AMD R7 370 (2 GB) / Intel HD Graphics 630 / AMD Radeon Vega 8

RAM: 8 GB

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

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