Spotify, Şarkı Falcısı Özelliğini Tanıttı

Spotify, 2024 yılının Şubat ayında yeni bir özellik olan Şarkı Falcısı özelliğini (Song Psychic) tanıttı. Bu özellik, falcı benzeri bir yaklaşımla, kullanıcıların sorularına şarkı önerileri sunarak cevap veriyor.

Spotify'ın yeni özelliği: Şarkı Falcısı

Şarkı Falcısı, kullanıcıların bilinçaltındaki sorulara veya günlük kararsızlıklarına ilham verici müzikler öneriyor. Spotify, kullanıcı deneyimini zenginleştirmek için düzenli olarak eğlenceli özellikler ekliyor.

Bu özellik, kullanıcıların Spotify uygulamasında ya da spotify.com/songpsychic üzerinden mobil cihazlarında erişebilecekleri mistik bir müzik deneyimi sunuyor. Kullanıcılar, aşk, kariyer, hayatın büyük sırları gibi dokuz farklı konu başlığından birini seçerek sorularını yöneltebiliyor.

Şarkılarla sorulara cevap bulun

Kullanıcılar, önceden belirlenmiş veya kendi oluşturdukları soruları seçtikten sonra, uygulama bu sorulara uygun bir şarkı öneriyor. Örneğin, "Ananas pizza üzerine konmalı mı?" sorusuna Lily Allen'ın "Never Gonna Happen" şarkısıyla veya "Sevgilim beni hala seviyor mu?" sorusuna Muse'un "Yes Please" şarkısıyla cevap veriyor.

Spotify'ın bu yeni özelliği, önemli hayat kararları için bir araç olarak kullanılmasa da, yeni müzikler keşfetmek ve arkadaşlarınızla eğlenmek için yenilikçi bir yol sunuyor.

