Akıllı telefon ve tablet dünyasında sarsıntılı bir geçmişe sahip olan Sony'nin bu kapsamda bazı planları olduğu bildirildi. Çin'den gelen iki büyük sızıntı, 15 yıllık ikonik Xperia markasının emekliye ayrılacağını ortaya koydu. Ancak şirket, 2025'te ekran altı kamerasıyla geri dönmeyi de planlıyor.

Sony, 2025'te Xperia yerine farklı bir markaya geçiş yapacak

Akıllı telefon ve tablet dünyasında sarsıntılı bir geçmişe sahip olan Sony'nin bu kapsamda bazı planları olduğu bildirildi. Çin'den gelen iki büyük sızıntı, 15 yıllık ikonik Xperia markasının emekliye ayrılacağını ortaya koydu. Ancak şirket, 2025'te ekran altı kamerasıyla geri dönmeyi de planlıyor.

Sony, 2025'te Xperia yerine farklı bir markaya geçiş yapacak

Sony'nin mobil departmanı için büyük bir değişiklik yapmaya hazırlandığı bildirildi. Buna göre şirket, Xperia markasını "2008-2023" yılları arasında yaşatma hedefini tamamladı. Japon şirketin, 2025 yılında yeni bir akıllı telefon markası tanıtmayı planladığı iddia ediliyor.

Sızıntılara göre şirket, 2025 yılında farklı bir markayla ve üst düzey teknolojilerle geri dönecek. Bunların başında ekran altı kamerası olacak. Bu, çentik veya ekrana gömülü selfie kamerasının tarihe karışacağı anlamına geliyor.

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Halihazırda bazı markalar ekran altı selfie kamerası sunuyor olsa da, akıllı telefon pazarında ana akım hale gelmiş değil. Sony'nin Xperia ismini rafa kaldırıp farklı bir markayla yola devam etmesi ise pazarda büyük bir etki yaratmak istediğinin göstergesi. Bu etki, ekran altı kamerasıyla daha fazla yankı uyandırabilir.

Daha önce Apple'ın da 2027 yılında iPhone için ekran altı teknolojisini test edeceği söylenmişti. Ancak Sony, 2025 yılına kadar ekran altı kamera entegrasyonunu başarırsa, tasarım ve teknolojisi açısından büyük bir sıçrama yaşatabilir.

Sony'nin akıllı telefon pazarı son yıllarda oldukça küçüldü. Hatta Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkeden resmi desteğini çekerek, distribütörler aracılığıyla ürün satışına geçiş yaptı. Xperia yerine geçecek marka ise beklentileri yeniden canlandırabilir.

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