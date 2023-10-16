Sinema severler buraya! İşte Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi Türk dizileri!

Bu içeriğimizde Netflix üzerinden izleyebileceğiniz en iyi Türk dizilerini sizler için bir araya getirdik. İşte sevilen Türk dizileri...

Türkiye, son yıllarda sinema dünyasında sıkça duyulan bir ülke haline geldi. Birbirinden farklı hikayelere sahip Türk imzası taşıyan diziler ve filmler, ülkemiz ile birlikte yüzlerce ülkede seyrediliyor. Bu başarıya en fazla katkı sağlayan şirketlerden birisi de söz konusu yapımları kütüphanesine barındıran Netflix.

Onlarca Türk dizilerini ve filmlerini dünya ile buluşturan Netflix'te son dönemlerde ülkemizden çıkan yapımlar bir hayli ilgi görüyor. Bizler de bu içeriğimizde Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi Türk dizilerini sizler için bir araya getirdik.

Netflix – En İyi Türk Dizileri

İşte izlediğinizde hayran kalacağınız, sinema dünyasında Türkiye'nin daha fazla duyulmasını sağlayan ve seyirciler tarafından olumlu eleştiriler almış olan Netflix'teki en iyi Türk dizileri…

Aşk 101

Meriç Acemi tarafından kaleme alınan ve gençlik, komedi, romantik, dram türündeki Türk internet dizisi Aşk 101, 4 uyumsuz ve 1 örnek öğrencinin hikayesini anlatıyor. Hikaye ise 1998 yılında geçiyor. Dizi, 2 sezon / 16 bölümden oluşuyor. IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olan Aşk 101'ün oyuncu kadrosunda Alina Boz, Tuba Ünsal, Kubilay Aka, Pınar Deniz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı, Kaan Urgancıoğlu ve Mert Yazıcıoğlu gibi ünlü isimler bulunuyor.

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Kulüp

Kulüp dizisi, 1950'li yıllarda İstanbul'da Beyoğlu çevresinde geçiyor. Dizi, ana karakterler olan Seferad Yahudisi Matilda ve kızı Raşel'in etrafında gelişen olaylara odaklanır. Seren Yüce ve Zeynep Günay Tan'ın yönetmenliğini yaptığı dizide Gökçe Bahadır ve Barış Arduç gibi sevilen oyuncular var.

Terzi

Cem Karcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu Terzi, Netflix'teki en iyi Türk dizilerinden birisi. Yapım, ünlü terzi olan Peyami karakterini merkezine alıyor. Bir dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmeye başlayan Peyami, bu kadın ile karşılaşınca farklı bir hissin esiri olur. Çağatay Ulusoy ve Salih Bademci gibi ünlü isimlerin oyuncu kadrosunda bulunduğu Terzi, en iyi Türk dizileri arasında yer alıyor.

Sıcak Kafa

Afşin Kum'un aynı ada sahip kitabından uyarlanan Sıcak Kafa dizisi, konuşma yoluyla insanlara yayılan bir salgını konu ediniyor. İnsanları deliliğe sürükleyen bu hastalık için harekete geçen sağlık kurumları, bağışıklığı olan Murat Siyavuş'u takibe başlar. Sıcak Kafa dizisi Hazal Subaşı, Osman Sonant, Gonca Vuslateri, Haluk Bilginer ve Şevket Çoruh gibi ünlü isimlere ev sahipliği yapıyor.

Kuş Uçuşu

8 bölümden oluşan bir mini dizi olan Kuş Uçuşu, Z kuşağı ile X kuşağının çarpışmasını konu alıyor. Farklı bakış açıları ve hedefe yürüyüş biçimleri X kuşağında önemli değişimler geçirmişken, dizinin ana karakteri Aslı ise kariyeri için merdivenleri "kuş uçuşu" gitmeye karar verir. Dram türündeki Kuş Uçuşu dizisinin yönetmeni Deniz Yorulmazer iken, başroller ise Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol.

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Çember: Hayalat Gemi

Sürükleyici bir dizi olarak izleyenler tarafından beğenilen Çember: Hayalat Gemi, İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki bir polis ekibine odaklanıyor. Bu ekip, gizemli ve çözülmemiş vakaları araştırmakla görevlidir. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Barış Bağcı, Pelin Akil, Serhat Mustafa Kılıç ve Anıl Altan bulunuyor.

Yakamoz S-245

Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin başrollerinde olduğu Yakamoz S-245, Dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu olan Arman'ın büyük bir doğa felaketinin ardından araştırma yapmaya başlayan ekibini konu alıyor.

Zeytin Ağacı

Netflix üzerinden izleyebileceğiniz en iyi Türk dizilerinden Zeytin Ağacı, üç sıkı arkadaşın öyküsünü anlatıyor. Bu üçlünün yaşamı, birinin hastalığı nedeniyle Ayvalık'a gidip tedaviye başlamasıyla değişmeye başlar. Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın oyuncu kadrosunda bulunduğu dizinin yönetmeni ise Burcu Alptekin.

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Atiye

Şengül Boybaş'ın Dünyanın Uyanışı adlı eserinden uyarlanan Atiye, gizemli bir sembolle bağlantılı olarak başına gelen sıra dışı olayları araştıran genç ve yetenekli ressam Atiye'nin hikayesini anlatıyor. Beren Saat'in de başrollerinde olduğu dizinin yönetmeni ise Burcu Alptekin.

Fatma

Fatma dizisi, kendi halinde bir temizlikçi olan Fatma adında bir kadını merkezine alıyor. Hapisten çıktıktan sonra ortadan kaybolan eşini arayan Fatma, hiç beklenmedik bir şekilde cinayet işler. Ardından işler sarpa sarar. Özgür Önürme tarafından yaratılan Fatma dizisinin ana karakterini Burcu Biricik canlandırıyor.

Bir Başkadır

Netflix'teki en iyi Türk dizileri listesinin sonuncu yapımı ise Bir Başkadır. İlk olarak 2020 yılında yayınlandı ve 8 bölümden oluşuyor. Dizi, birbirinden farklı yaşamlara sahip bir grup insanın yollarının kesişmesiyle birlikte değişen yaşamlarını anlatıyor. Bir Başkadır'ın oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman ve Funda Eryiğit gibi ünlü isimler de bulunuyor.

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Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi Türk dizileri arasında en beğendiniz hangisi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.