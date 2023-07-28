Scdkey ile Uygun Fiyatlı Windows Lisansı Satın Alın
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Eğer yeni bir oyun bilgisayarı topladıysanız ya da daha uygun fiyatlı olduğu için freedos laptop tercihi yaptıysanız, Windows 10 ya da Windows 11'i kurduktan sonra başınız bir miktar belada olabilir. Neyse ki Scdkey, sunduğu uygun fiyatlı Windows key seçenekleri ile bu durum sorun olmaktan çıkıyor. İşte ayrıntılar…
Eğer yeni bir oyun bilgisayarı topladıysanız ya da daha uygun fiyatlı olduğu için freedos laptop tercihi yaptıysanız, Windows 10 ya da Windows 11'i kurduktan sonra başınız bir miktar belada olabilir. Ne yazık ki işletim sistemini kullanmak için bir lisansa sahip olmadığınızı bilen Microsoft, en basit özelliklere bile erişimizini kısıtlayacak ve sizi ihtiyacınız olan güvenlik önlemlerinden mahrum bırakacak. Neyse ki Scdkey, sunduğu uygun fiyatlı Windows key seçenekleri ile bu durum sorun olmaktan çıkıyor. İşte ayrıntılar…
Windows 10 – Windows 11 ve daha pek çok ürünün lisansı için aradığınız çözüm Scdkey
Lisanssız bir Windows kullanıyorsanız, önünüzde birkaç seçenek var. Arkasında kimin olduğunu bilmediğiniz programları bilgisayarınıza kurabilir ve tüm dosyalarınızı riske atabilirsiniz. ya da Microsoft'tan oldukça yüksek fiyatlara lisans satın alabilirsiniz. Ancak tüm bunlardan daha iyi olan seçenek ise buraya tıklayarak Scdkey gibi platformlar sayesinde Windows 10 ve Windows 11 gibi sürümler için ürün anahtarı satın alabilir ve uygun fiyata Windows'un tüm imkanlarından faydalanabilirsiniz. Üstelik tüm bu ürünlerde kaçırılmayacak indirim fırsatları mevcut.
Üstelik aşağıdaki fotoğraflardan da görebileceğiniz üzere aktivasyon işlemi oldukça kolay ve hızlı. Siparişinizi verdikten dakikalar sonra kodunuzu alabilir, Windows'u etkinleştirmekte kullanabilirsiniz.
Scdkey sitesinde SHF25 kodunu kullanarak Okula Dönüş Kampanyası kapsamında ihtiyacınız olan lisanslara yüzde 25 oranında bir indirim ile sahip olabilirsiniz. Üstelik sadece Windows da değil. Office programları ve SQL Server gibi ürünler de Scdkey'de sizleri bekliyor. İndirimde olan ürünlerin listesi ise şu şekilde.
ÜrünFiyatİndirim KoduLinkWindows 10 Pro (Kalıcı Global Aktivasyon)321 Lira / $16.5 25% indirim için SHFBuraya tıklaWindows 10 Home (Kalıcı Global Aktivasyon)302 Lira / $15.525% indirim için SHF25Buraya tıklaWindows 11 Pro OEM (Kalıcı Global Aktivasyon)452 Lira / $23.225% indirim için SHF25Buraya tıklaOffice 2016 Pro Plus (Kalıcı Global Aktivasyon)553 Lira / $28.425% indirim için SHF25Buraya tıklaOffice 2019 Pro Plus(Kalıcı Global Aktivasyon)989 Lira / $50.825% indirim için SHF25Buraya tıklaWindows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus (Kalıcı Global Aktivasyon)553 Lira / $4225% indirim için SHF25Buraya tıklaWindows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus (Kalıcı Global Aktivasyon)$277 / $62.825% indirim için SHF25Buraya tıklaWindows 11 Home OEM (Kalıcı Global Aktivasyon)$226 / $22.325% indirim için SHF25Buraya tıklaOffice 2021 Pro Plus Global (Kalıcı Global Aktivasyon)$225 / $57.5725% indirim için SHF25Buraya tıklaMicrosoft Visual Studio 2022 Enterprise CD Key (Kalıcı Global Aktivasyon)$131.95 / $97.825% indirim için SHF25Buraya tıklaMicrosoft SQL Server 2019 Standard 2 Core CD Key (Kalıcı Global Aktivasyon)$120.95 / $89.625% indirim için SHF25Buraya tıklaMicrosoft SQL Server 2019 Standard 16 Core CD Key (Kalıcı Global Aktivasyon)$219.9 / $16325% indirim için SHF25Buraya tıkla