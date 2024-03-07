Samsung Telefon Modelleri İçin Android 15/One UI 7.0 Güncellemesi

Google, bir süredir beklediğimiz Android'in yeni sistem güncellemesinin ilk geliştirici ön izlemesini resmi olarak yayınladı. Böylelikle Android 15 üzerine geliştirilen One UI 7.0 için ilk adımın atılmış olduğunu söyleyebiliriz.

Bir işletim sisteminin yürürlüğe girmeden önceki ilk aşaması olan geliştirici ön izlemesi şu an için tüm özelliklere sahip olmasa da bizlere yakın gelecekte sunulacak güncellemeyle alakalı önemli bilgiler sunuyor. Ayrıca birçok Samsung kullanıcısı da bu güncellemeyi alıp almayacağını oldukça merak ediyor. İşte Android 15/ One UI 7.0 alacak ve almayacak Samsung telefon modelleri…

Samsung için Android 15 / One UI 7.0 güncellemesi yakında geliyor!

Google yönetiminin yaptığı son açıklamaya göre Android 14'ten sonra gelecek yeni işletim sistemi güncellemesi, kişisel gizliliğe ve kullanıcı güvenliğine öncelik vererek akıllı telefon sahiplerini korumaya odaklanacak.

Bununla birlikte Samsung tarafından Android 15 ile geliştirilen One UI 7.0 güncellemesi birtakım yeni özelliğe de sahip olacak. Örneğin Samsung Galaxy S24 serisiyle beraber yapay zeka alanında yapılan yeniliklerin Android 15 güncellemesiyle birçok cihaz için sunulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Samsung, katlanabilir telefonlarını erken piyasaya sürebilir!

Samsung'un ne zaman yeni güncellemenin beta testlerine başlayacağı kesin olarak bilinmese de Google'ın resmi takvimine göre Android 15 / One UI 7.0 çalışmaları temmuz ayında son bulacak. Bu tarihin ardından Samsung da beta sürümleriyle karşımıza çıkmaya başlayabilir. Aşağıdaki liste kesin olmamakla birlikte, Samsung'un yazılım güncelleme politikasına göre oluşturulmuştur.

Android 15 (One UI 7.0) almayacak Samsung Galaxy modelleri

Galaxy A serisi

Galaxy A04s

Galaxy A13

Galaxy A23

Galaxy A72

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy M serisi

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Android 15 (One UI 7.0) alacak Samsung Galaxy modelleri

Galaxy S series

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z series

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

A ve Tab serisi için 2. sayfaya geçebilirsiniz.