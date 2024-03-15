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Samsung, One UI 6.1 Güncellemesiyle Galaxy AI Özelliklerini Eski Modellere Getiriyor

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Samsung, One UI 6.1 güncellemesini eski Galaxy akıllı telefon ve tabletlerine sunmaya hazırlanıyor. Güncelleme, cihazlara optimizasyon ve yeni özelliklerin yanı sıra Galaxy AI getirecek. Hangi modellerde kullanılabilir olacak?

Samsung, One UI 6.1 güncellemesini bu ayın sonlarından itibaren eski Galaxy akıllı telefon ve tabletlerine sunmaya hazırlanıyor. Güncelleme, cihazlara optimizasyon ve yeni özelliklerin yanı sıra Galaxy AI getirecek. Samsung'un yapay zeka özellikleri hangi modellerde kullanılabilir olacak?

Galaxy AI bu 9 model için kullanılabilir olacak

Resmi duyuru kapsamında Samsung ; One UI 6.1 paketinin Mart sonunda dağıtıma çıkacağını doğruladı. Güncelleme ilk aşamada Galaxy S23 serisi, Z Flip 5, Z Fold 5 ve Tab S9 serisi gibi güncel amiral gemisi modeller için indirilebilir olacak.

One UI 6.1'in en önemli özelliği, Galaxy AI ile gelen bir dizi yapay zeka özelliği olacak. Bunlar arasında kullanıcıların ekrandaki bir nesneyi daire içine alarak daha fazla bilgi bulabileceği "Circle to Search" öne çıkıyor. Ayrıca üretken fotoğraf düzenleme yeteneği de görsellerden istenmeyen öğelerin kaldırılmasına ve açının ayarlanmasına olanak tanıyor.

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Canlı Çeviri ise belirli uygulamalardaki sesli aramalarda gerçek zamanlı olarak çeviri sağlayacak. Samsung Notes uygulamasına özel Note Assist, atılan metinleri özetleyebilecek ve özetlere çeşitli stiller sunabilir.

One UI 6.1 güncellemesinin bu modeller için çıkması bekleniyor:

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung, yapay zeka destekli özellikleri eski Galaxy cihazlarına getirerek milyonlarca kullanıcısını da sevindirmiş olacak. Bu özelliklerin halihazırda Galaxy S24 serisiyle kullanılabilir olduğunun da altını çizmek gerekiyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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