Samsung'dan 2 modele daha Android 12L sürprizi

Samsung, Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3'ün tablet ve katlanabilir cihazlar için geliştirilen Android 12L güncellemesini alacağını açıkladı

Google, geçtiğimiz yıl katlanabilir telefonlar ve tabletler için Android 12L sürümünü duyurdu. Samsung, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 modellerine Android 12L güncellemesi yayınlayacağını açıkladı.

Geçen yılki katlanabilir cihazların ötesinde, bu güncellemenin aynı zamanda Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip/5G ve Galaxy Fold'un ilk versiyonuna da geleceği tahmin ediliyor.

Galaxy Z Fold 3 ve Flip 3, Android 12L güncellemesi alacak

Kullanım deneyimini ciddi oranda iyileştiren Samsung, büyük ekranlı katlanabilir cihazlarına yenilenmiş bir görev çubuğu deneyimi getirdi. Ayrıca, çoklu görev modlarına hızlı bir şekilde başlamak için bir çift yeni hareket ve kapak ekranını kullanarak özçekim yapma özelliği de eklendi.

Galaxy Z Flip 3'e gelince, One UI 4.1.1, kapak ekranına daha iyi kamera kontrolleri için yeni özellik eklendi. Bununla birlikte şirket, kapak ekranında hızlı ayar ve belirli kişiler için doğrudan arama gibi özellikleri de kullanıcıların beğenisine sundu.

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Galaxy Watch 4 serisi, Samsung'un One UI Watch 4.5 güncellemesiyle birlikte Wear OS 3.5 güncellemesi alacak. Son birkaç aydır Galaxy Watch 4 serisindeki bu güncelleme için beta testi devam ediyor ve Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro'nun kutudan Wear OS 3.5 ile çıkacağı belirtiliyor.

Odak noktası erişilebilirlik olan yeni güncelleme, Samsung'un yerleşik klavye uygulamasında eksiksiz bir QWERTY klavye desteği sunuyor. Samsung ayrıca, kısa bir süre önce kullanıma sunulan yeni saatlerdeki ekran temalarına da dikkat çekiyor.

Hala Tizen'i temel alan Samsung, iki yeni saat yüzü ve geliştirilmiş horlama algılama özelliğiyle bu yeni özelliklerden bazılarını eski Galaxy Watch 3 ve Watch Active 2'ye de getirdi. Samsung, tüm bu güncellemelerin bu hafta yayınlanmaya başladığını ve önümüzdeki haftalarda kademeli olarak sunulacağını açıkladı.