Redmi Note 11 Pro vs Galaxy A53!
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10.000 TL'ye Redmi Note 11 Pro mu alalım yoksa Samsung Galaxy A53 mü? Redmi Note 11 Pro vs Galaxy A53 karşılaştırma videosu sizlerle.
İşe yarayacak bir akıllı telefon satın almak için 10.000 TL bandında bir ücret ödemek gerekiyor. Peki Redmi Note 11 Pro mu alalım yoksa Samsung Galaxy A53 mü? Redmi Note 11 Pro vs Galaxy A53 karşılaştırma videosu sizlerle.
Redmi Note 11 Pro vs Galaxy A53!
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Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G özellikleri
6.67 inç boyutunda, 120 Hz ekran yenileme ve 360 Hz dokunmatik algılama hızına sahip, Super AMOLED bir panel bizleri karşılıyor. Cihazın arka tarafındaysa dörtlü kamera sisteminin bulunduğu bir ada tasarımını görüyoruz. Buna ek olarak ekranın Gorilla Glass 5 ile korunduğunu da belirtelim.
Bunlar sırasıyla, 108 Megapiksel f/1.89 geniş açı kamerası, 8 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açı kamerası ile 2 Megapiksel makro sensör ve AI şeklinde birleşiyor. Ayrıca Note 11 Pro 5G'nin ön tarafında Full HD video kaydı yapabilen 16 Megapiksel çözünürlüklü bir özçekim kamerası bulunuyor.
Cihazda 5.000 mAh boyutunda batarya bulunuyor. Ayrıca bu cihazı şarj etmek için kutusundan 67W hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Bu sayede Redmi Note 11 Pro 5G, kamera, ekran yenileme hızı, işlemci, bağlantı seçenekleri ve şarj desteği konusunda ailenin diğer üyelerinin bir adım önüne geçmeyi başarıyor.
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G teknik özellikleri
Samsung Galaxy A53 özellikleri 189 gram ağırlığa sahip olan Galaxy A53, 8.1 mm kalınlığa sahip. Telefonun kasa çerçevesi alüminyum. Telefonun ön camında Gorilla Glass cam kullanılıyor. Arka tarafında ise güçlendirilmiş plastik kullanılıyor. Galaxy A53, ahizesi ve altta bulunan hoparlör yuvası ile beraber stereo hoparlör desteğine de sahip. Infinity O ekran tasarımıyla beraber gelen Galaxy A53'ün 32 Megapiksel çözünürlüğündeki ön kamerası bu deliğin içerisinde bulunuyor. Yüz tanıma tarafında oldukça hızlı çalışan Galaxy A53, ayrıca ekran içerisinde parmak izi okuyucusu da sunuyor. Galaxy A53 ve A73 modellerinde 120 Hz ekran yenileme hızı sunuluyorken Galaxy A33 modelinde 90 Hz'lik ekran kullanılmış. Şimdi biraz Galaxy A53'ün ekran özelliklerine bakalım. 6.7 inçlik Galaxy A73'ten sonra 6.5 inçlik ekranla en büyük ikinci Galaxy A serisi olan Galaxy A53, FHD Plus çözünürlüğünde Super AMOLED ekranla beraber geliyor. 120 Hz'lik Infinitiy O ekranın kullanıldığı telefon, segmentine göre başarılı bir ekran deneyimi sunuyor. Samsung Galaxy A53'ün arka tarafında 4 tane kamera kullanılıyor. Galaxy A73'ten kamera anlamındaki en belirgin farkı ana kamerada karşımıza çıkıyor. Galaxy A73'te kullanılan 108 Megapiksellik ana kamera, Galaxy A53'te yerini 64 Megapiksellik ana kameraya bırakıyor. Galaxy A53'ün 64 Megapiksel çözünürlüğündeki f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamerası, videolarda sarsıntıları önlemek için OIS desteğine de sahip. Ultra geniş açılı 12 Megapiksel çözünürlüğündeki kamera ise f/2.2 diyafram değerine sahip. 3. Kamera derinlik algılamasını donanımsal olarak yapan kamera. Bu kamera 5 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.4 diyafram değerine sahip. 4. Kamera ise makro kamera. 5 Megapiksel çözünürlüğündeki f/2.4 diyafram değerine sahip bu kamera ile makro fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Galaxy A53'ün 32 Megapiksel çözünürlüğündeki ön kamerası ise f/2.2 diyafram değerine sahip. Hem normal açı hem de geniş açılı fotoğraflar çekebilen ön kamera ayrıca portre fotoğraflar da çekebiliyor. Samsung'un 5nm üretim teknolojisiyle ürettiği yeni Exynos 1200 serisinin kullanıldığı Galaxy A53'e, Exynos 1280 işlemcisi güç veriyor. Toplamda 8 çekirdeğe sahip olan işlemcinin performans çekirdekleri 2.4 GHz, düşük güç tüketimli çekirdekleri ise 2 GHz hızında çalışıyor. 5G, WiFi 802.11 AC ve Bluetooth 5.1 gibi kablosuz bağlantıları destekleyen Galaxy A53'ün kutusunun içerisinden şarj aleti çıkmayacak. 5000 mAh gücünde bataryaya sahip olan Galaxy A53, 25 Watt hızlı şarj desteğine sahip. 25 Wattlık süper hızlı şarj cihazı ürünün kutusundan çıkmayacak. Samsung Galaxy A53 5G teknik özellikleri Ekran Boyutu: 6.5 inç Super AMOLED, 120Hz, 800 nit, 1080 x 2400 piksel Dahili Bellek Hafızası (RAM): 8 GB Depolama: 128 GB Arka Kameralar: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP Ön Kamera: 32 MP Bağlantı Tipi: USB Type-C Kullanıcı Arayüzü: Samsung One UI 4 Kablosuz Bağlantı: WiFi 5, Bluetooth 5.1, 5G
İşlemciQualcomm Snapdragon 695 5G, 8 çekirdekli, Adreno 619 grafik birimiEkran6.67 inç Super AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 2400×1080 piksel çözünürlük, 395 PPI, 1200 nit maksimum parlaklık, HDR10, 360 Hz dokunmatik algılama, %85,64 ekran gövde oranıRAM ve ROM6GB / 64 GB, 6 GB/ 128GB, 8 GB/ 128 GB – UFS 2.2 depolama ve LPDDR4X RAM – 1 TB'a kadar microSD desteğiBağlantı5G, 4G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5Arka kamera108 Megapiksel f/1.89 geniş kamera + 8 Megapiksel f/2.2 ultra geniş kamera + 2 Megapiksel f/2.4 telefoto makro kameraÖn kamera16 Megapiksel f/2.4Batarya5.000 mAh pil, 67W hızlı şarj, Power Delivery 3.0, Quick Charge 3+Ağırlık202 gramRenkBeyaz, gri ve maviİşletim sistemiAndroid 11 tabanlı MIUI 13
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Samsung Galaxy A53 özellikleri
189 gram ağırlığa sahip olan Galaxy A53, 8.1 mm kalınlığa sahip. Telefonun kasa çerçevesi alüminyum. Telefonun ön camında Gorilla Glass cam kullanılıyor. Arka tarafında ise güçlendirilmiş plastik kullanılıyor.
Galaxy A53, ahizesi ve altta bulunan hoparlör yuvası ile beraber stereo hoparlör desteğine de sahip. Infinity O ekran tasarımıyla beraber gelen Galaxy A53'ün 32 Megapiksel çözünürlüğündeki ön kamerası bu deliğin içerisinde bulunuyor. Yüz tanıma tarafında oldukça hızlı çalışan Galaxy A53, ayrıca ekran içerisinde parmak izi okuyucusu da sunuyor.
Galaxy A53 ve A73 modellerinde 120 Hz ekran yenileme hızı sunuluyorken Galaxy A33 modelinde 90 Hz'lik ekran kullanılmış. Şimdi biraz Galaxy A53'ün ekran özelliklerine bakalım.
6.7 inçlik Galaxy A73'ten sonra 6.5 inçlik ekranla en büyük ikinci Galaxy A serisi olan Galaxy A53, FHD Plus çözünürlüğünde Super AMOLED ekranla beraber geliyor. 120 Hz'lik Infinitiy O ekranın kullanıldığı telefon, segmentine göre başarılı bir ekran deneyimi sunuyor.
Samsung Galaxy A53'ün arka tarafında 4 tane kamera kullanılıyor. Galaxy A73'ten kamera anlamındaki en belirgin farkı ana kamerada karşımıza çıkıyor. Galaxy A73'te kullanılan 108 Megapiksellik ana kamera, Galaxy A53'te yerini 64 Megapiksellik ana kameraya bırakıyor.
Galaxy A53'ün 64 Megapiksel çözünürlüğündeki f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamerası, videolarda sarsıntıları önlemek için OIS desteğine de sahip. Ultra geniş açılı 12 Megapiksel çözünürlüğündeki kamera ise f/2.2 diyafram değerine sahip. 3. Kamera derinlik algılamasını donanımsal olarak yapan kamera. Bu kamera 5 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/2.4 diyafram değerine sahip. 4. Kamera ise makro kamera. 5 Megapiksel çözünürlüğündeki f/2.4 diyafram değerine sahip bu kamera ile makro fotoğraflar çekebiliyorsunuz.
Galaxy A53'ün 32 Megapiksel çözünürlüğündeki ön kamerası ise f/2.2 diyafram değerine sahip. Hem normal açı hem de geniş açılı fotoğraflar çekebilen ön kamera ayrıca portre fotoğraflar da çekebiliyor.
Samsung'un 5nm üretim teknolojisiyle ürettiği yeni Exynos 1200 serisinin kullanıldığı Galaxy A53'e, Exynos 1280 işlemcisi güç veriyor. Toplamda 8 çekirdeğe sahip olan işlemcinin performans çekirdekleri 2.4 GHz, düşük güç tüketimli çekirdekleri ise 2 GHz hızında çalışıyor.
5G, WiFi 802.11 AC ve Bluetooth 5.1 gibi kablosuz bağlantıları destekleyen Galaxy A53'ün kutusunun içerisinden şarj aleti çıkmayacak. 5000 mAh gücünde bataryaya sahip olan Galaxy A53, 25 Watt hızlı şarj desteğine sahip. 25 Wattlık süper hızlı şarj cihazı ürünün kutusundan çıkmayacak.
Samsung Galaxy A53 5G teknik özellikleri
Ekran Boyutu: 6.5 inç Super AMOLED, 120Hz, 800 nit, 1080 x 2400 piksel
Dahili Bellek Hafızası (RAM): 8 GB
Depolama: 128 GB
Arka Kameralar: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP
Ön Kamera: 32 MP
Bağlantı Tipi: USB Type-C
Kullanıcı Arayüzü: Samsung One UI 4
Kablosuz Bağlantı: WiFi 5, Bluetooth 5.1, 5G