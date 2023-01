10.000 TL'ye Redmi Note 11 Pro mu alalım yoksa Samsung Galaxy A53 mü? Redmi Note 11 Pro vs Galaxy A53 karşılaştırma videosu sizlerle.

İşe yarayacak bir akıllı telefon satın almak için 10.000 TL bandında bir ücret ödemek gerekiyor. Peki Redmi Note 11 Pro mu alalım yoksa Samsung Galaxy A53 mü? Redmi Note 11 Pro vs Galaxy A53 karşılaştırma videosu sizlerle.

Redmi Note 11 Pro vs Galaxy A53!

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G özellikleri

6.67 inç boyutunda, 120 Hz ekran yenileme ve 360 Hz dokunmatik algılama hızına sahip, Super AMOLED bir panel bizleri karşılıyor. Cihazın arka tarafındaysa dörtlü kamera sisteminin bulunduğu bir ada tasarımını görüyoruz. Buna ek olarak ekranın Gorilla Glass 5 ile korunduğunu da belirtelim.

Bunlar sırasıyla, 108 Megapiksel f/1.89 geniş açı kamerası, 8 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açı kamerası ile 2 Megapiksel makro sensör ve AI şeklinde birleşiyor. Ayrıca Note 11 Pro 5G'nin ön tarafında Full HD video kaydı yapabilen 16 Megapiksel çözünürlüklü bir özçekim kamerası bulunuyor.

Cihazda 5.000 mAh boyutunda batarya bulunuyor. Ayrıca bu cihazı şarj etmek için kutusundan 67W hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Bu sayede Redmi Note 11 Pro 5G, kamera, ekran yenileme hızı, işlemci, bağlantı seçenekleri ve şarj desteği konusunda ailenin diğer üyelerinin bir adım önüne geçmeyi başarıyor.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G teknik özellikleri