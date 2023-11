OpenAI CEO'su Sam Altman'ın görevden alınma sürecini eleştirdi

Chatgpt'nin geliştiricisi OpenAI, geçtiğimiz hafta sonundan bu yana akıl almaz olaylar yaşıyor. Cuma günü OpenAI yönetim kurulu, sürpriz bir hamleye imza atarak CEO ve kurucu ortak Sam Altman'ı kovdu. Hafta sonu boyunca Altman'ı geri getirmek isteyen kurul, ardından yeni bir CEO belirledi. Yeni OpenAI CEO'sunun kurucu için yaptığı açıklamalar ise dikkatlerden kaçmadı.

OpenAI CEO'su: Sam Altman'ın görevden alınma süreci kötü yönetildi

Geçtiğimiz saatlerde Microsoft, Sam Altman ve diğer eski OpenAI çalışanlarını yeni bir yapay zeka ekibi kurmak üzere işe almayı planladığını açıkladı. OpenAI'ın geçici CEO'su Mira Murati'nin yerine ise Twitch kurucu ortağı ve eski CEO'su Emmett Sheer getirildi.

CEO olarak OpenAI çalışanlarına ve ortaklarına gönderdiği ilk mesajda ise Sheer, Altman'ın görevden alınma sürecini değerlendirdi. Bu durumun "çok kötü idare edildiğini ve bunun da şirket güvenini ciddi şekilde zedelediğini" dile getirdi.

Yönetim kurulunun Altman'ı kovma gerekçesinin ise belirtilenden farklı olduğunu öne sürdü. Cuma günkü paylaşımda kurucu ortak Sam Altman'ın şirket güvenliğini sağlamakta zorlandığı ifade edilmişti. Ancak görünüşe göre yeni CEO böyle düşünmüyor.

Sheer, liderlik değişimine yol açan olayları incelemek üzere bağımsız bir araştırmacıyı işe alacaklarını da ifade etti. 30 günlük bir eylem planı hazırlayan CEO, kullanıcıların yeniden ChatGPT geliştiricisine güvenmesi gerektiğini dile getirdi.

Today I got a call inviting me to consider a once-in-a-lifetime opportunity: to become the interim CEO of @OpenAI. After consulting with my family and reflecting on it for just a few hours, I accepted. I had recently resigned from my role as CEO of Twitch due to the birth of my… — Emmett Shear (@eshear) November 20, 2023

Emmett Sheer; şirketteki çalışanlar, ortaklar, yatırımcılar ve müşterilerle konuşmanın yanı sıra OpenAI'ın yönetim ve liderlik yapılarında reform yapmayı da planlıyor. Buna göre "önemli yönetim değişiklikleri" olabileceğini söyledi.