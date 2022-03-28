OnePlus teknoloji markası, yakın zamanda tablet pazarına da girmeyi planlıyor. Şirket halihazırda Akıllı TV'ler, ses ürünleri ve akıllı telefonlar aktif bir şekilde satıyor. 2021 yılında giyilebilir pazara da giriş yapan markanın, yakında ilk tabletini piyasaya sürmesi bekleniyor. Birkaç gün önce gelen sızıntıda, OnePlus Pad'in zaten seri üretime girdiğini ve yakında geleceğini iddia etti.

Şimdi ise iddia edilen cihazın teknik özellikleri çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Sam (Shadow_Leak) adındaki sızıntıcı Twitter'da OnePlus Pad'in hızlı şarj desteğine sahip devasa bir ekrana ve pile sahip olacağını öne sürdü.

OnePlus Pad, 12,4 inç Ekran ve 45W Hızlı Şarj Desteği ile Gelecek!

İşte yaklaşmakta olan OnePlus tableti hakkında tüm iddilalar. Gövdenin altında Qualcomm Snapdragon 865 işlemci ile geleceği söyleniyor. Cihaz, 6GB RAM ve 256GB dahili depolama ile desteklenebilir. Kutudan Android 12L ile çıkması bekleniyor. Cihaz 10.090mAh batarya içerebilir. OnePlus Pad'in 45W hızlı şarj desteği sunması bekleniyor. Bu, tabletin artı noktası olabilir. OnePlus Pad'in ayrıca 12,4 inçlik büyük bir OLED ekrana sahip olduğu söyleniyor. Daha önceki sızıntılar, cihazın panelinin 120Hz yenileme hızı desteğine sahip olduğunu öne sürülmüştü.

Bu, piyasadaki en büyük ekran boyutu olmasa da şirketin beklediğinden daha büyük bir ekran sunmayı planladığı görülüyor.

OnePlus Pad ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi sensörüne ve 3,5 mm kulaklık jakına sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Optik açıdan cihazın arka tarafında çift arka kamera kurulumu olabilir. Sistem 13 megapiksel birincil sensör ve 5 megapiksel ikincil kamera içerebilir. Selfie'ler için cihazın 8 megapiksel kamera kullanacağı bildiriliyor.

Markanın bu tableti ne zaman piyasaya sürmeyi planladığı ve hangi fiyat aralığını hedeflediği şu an için bilinmiyor. Spesifikasyonlar, şirketin orta sınıf premium tablet pazarını hedefleyebileceğini gösteriyor.

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