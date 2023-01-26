OnePlus'ın ilk tablet modelinin tanıtım tarihi belli oldu!

OnePlus 11'in global lansmanı 7 Şubat tarihinde yapılacak. Büyük merakla beklenen yeni nesil amiral gemisi telefon tanıtımda ise yalnız olmayacak. Gelen bilgilere göre yeni akıllı telefonun yanında OnePlus'ın ilk tablet modeli de kendisini gösterecek.

OnePlus Pad, 7 Şubat'ta yüzünü gösterecek

OnePlus, yeni tablet modelinin ilk resmi görselini paylaştı. Yeşil rengi ile karşımıza çıkan OnePlus Pad hakkında şimdilik fazla bir detaya sahip değiliz. Alüminyum alaşım bir gövdeye sahip olan yeni tablet, tutuşu kolaylaştıran kavisli bir çerçeveyi de beraberinde getiriyor.

Tabletin arka kısmında merkeze konumlandırılan tek lensli bir kamera görüyoruz. Aynı şekilde ön bölümde de yine bir özçekim kamerası yer alıyor. Tabletin ince kenar çerçevelerine gömülen ön kamera herhangi bir çıkıntı oluşturmuyor. Tablette az sayıda kamera olması ise tartışılabilir ancak çok az kişi tabletlerini fotoğraf ya da video çekmek için kullanıyor. Bu yüzden tabletin kamera performansı sorun olmayacaktır.

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Paylaşılan görsel dışında maalesef yeni tablet modeli hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz. Ancak OnePlus'ın ortaya çıkardığı modellerden yola çıkacak olursak, tablet pazarında da iddialı olması beklenebilir. Bunun yanı sıra yeni tabletin tasarım anlamında da oldukça şık göründüğünü söyleyebiliriz.

Yakın zamanda OnePlus'ın ilk tablet modeli hakkında daha fazla detaya ulaşacağız. OnePlus 11 ile birlikte7 Şubat tarihinde tanıtımı yapılacak olan OnePlus Pad tablet piyasasına önemli bir hareket kazandırabilir. Özellike rekabetçi bir fiyat politikası ile OnePlus Pad'in başarıy ulaşabileceğini düşünüyoruz.

OnePlus Pad ile birlikte 7 Şubat tarihinde yapılacak olan etkinlik daha merak uyandırıcı bir hal aldı. Peki siz OnePlus Pad hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.