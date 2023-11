NASA'nın Mars robotları iletişimi Güneş kavuşumu nedeniyle kesilecek

Uzay ajansı uzaydaki sistemlerini yeryüzünden kontrol ediyor. Nasa'nın Mars robotları komutlarını, Güney Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'ndaki görev ekibinden alıyor. Ancak önümüzdeki birkaç hafta boyunca iletişim kesilecek. NASA ile Mars'ın iletişimine Güneş engel olacak. İşte detaylar..

Güneş kavuşumu nedeniyle NASA'nın Mars robotları iletişimi koptu!

Peki bu olay neden gerçekleşecek? Gezegenimizin hayat kaynağı Güneş, Dünya ve Mars'ın arasına giriyor. Ama merak etmeyin! Korkulacak bir şey yok. Bilim dünyası bu olaya Güneş Kavuşumu adını veriyor. Üstelik bu olay belirli aralıklarla tekrarlanıyor.

Dünya ve Mars'ın yörüngeleri, uygun konuma gelecek. İki gezegen birbirini 25 Kasım'dan itibaren bir kez daha görecek. Bu sayede görev ekibinin normal operasyonlara devam edecek.

NASA karıştı! Astronotların el çantası uzayda kayboldu

Etkilenen robotlar arasında 2021'de Mars yüzeyine ulaşan Perseverance gezgini ve 2012'de Mars yüzeyiyle buluşan inen Curiosity gezicisi yer alıyor. NASA'nın üç yörünge aracı da bu durumdan olumsuz etkilenebilir. Bu yörünge araçları arasında Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter ve MAVEN da var.

NASA'nın rekorlara doymayan Mars helikopteri Ingenuity de bu durumdan etkilenen robotlar arasında. Mars helikopteri Ingenuity, seyahat ortağı Perseverance aracılığıyla ileteceği bir sonraki uçuş planını alacak. Ama öncesinde hak ettiği bir molayı verecek.

İletişimdeki kesintiye rağmen, NASA'nın tüm araçları veri toplamaya devam edecek. Örneğin Perseverance, hava durumunu ve radyasyon değişikliklerini izlemeye devam edecek. Ancak Güneş kavuşumu geçinceye kadar topladığı verileri Dünya'ya iletemeyecek.

Güneş kavuşumu en 2021'de gerçekleşti. NASA, tam olarak yaşayabileceğimizi göstermek adına geçmişteki olayları hatırlatan için kısa bir animasyon yayınladı. Bu animasyon Güneş kavuşumu olayı için rehber niteliği taşıyor. Ayrıca NASA, Güneş kavuşumunun gerçekleşeceği sırada robotlarla iletişim kurmayı yeniden deneyebileceğini açıkladı. Ancak bir kötü haber haber var. Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların sinyalleri bozabilir. Hatta en kötü senaryoyu ele alırsak gezicilere zarar verebilir.

We'll stand down from commanding our Mars missions for the next few weeks while Earth and the Red Planet are on opposite sides of the Sun. The robotic explorers will stay busy though, collecting weather data, listening for marsquakes, and more: https://t.co/d8OrX4JD4W pic.twitter.com/NH01Rd5GUe — NASA Mars (@NASAMars) September 28, 2021

Bu durumda NASA tüm tehlikeleri göze alır mı? Bunun yerine NASA iki haftalık kesintiyi lehine çevirebilir. Bu durum JPL'deki ekibin diğer işlere yetişmesine veya tatile çıkmasına imkan sağlayabilir.